Praha - S klesající nezaměstnaností Češi zvolna mění pohled na pracující cizince. Za poslední dva roky vzrostl na 55 procent podíl lidí, podle kterých cizinci představují jediné řešení nedostatku pracovních sil v některých profesích na českém pracovním trhu. Do roku 2016 tento názor dlouhodobě zastávaly dvě pětiny lidí. Spolu s tím klesá podíl lidí, podle kterých cizinci připravují Čechy o práci. Vyplývá to z výsledků letošního výzkumu agentury STEM, která názory na cizince v Česku a jejich zaměstnávání zjišťuje od roku 2009.

Mezi lidmi nadále převládá názor, že cizinců v Česku pracuje příliš mnoho. Letos to uvedlo 63 procent lidí, zatímco v roce 2015 to bylo rekordních 80 procent. Druhým nejsilnějším názorem dříve bylo to, že zaměstnávání cizinců připravuje Čechy o práci. V roce 2015 šlo o 72 procent lidí, letos ale podíl klesl na 49 procent a posunul se na pomyslné třetí místo. S 55 procenty ho předstihl pohled na cizince jako na jediné možné řešení nedostatku pracovních sil.

"Z dlouhodobé perspektivy se zdá, že v hodnocení pozice cizinců na českém pracovním trhu v českém veřejném mínění začínají převažovat odlišné postoje než v minulosti. Svou roli jistě hraje současná situace na českém trhu práce s velmi nízkou mírou nezaměstnanosti a stav české ekonomiky obecně," komentoval výsledky STEM.

Změna je patrná i v kombinaci postojů k pracujícím cizincům. Od roku 2015 se podle STEM významně - ze 46 pct. na 28 pct. - snížil podíl lidí, podle kterých cizinci připravují Čechy o práci a zároveň v nich nevidí řešení nedostatku pracovních sil. Naopak se ze 14 procent na 34 procent zvýšil podíl lidí s opačným názorem.

STEM považuje u výsledků průzkumu za důležité, že oslabení postojů k cizincům lze pozorovat ve všech vzdělanostních skupinách od roku 2015. "To ukazuje na to, že jde o všeobecnou proměnu, nikoliv pouze jev charakteristický pro část společnosti," dodal STEM.

STEM provedl průzkum mezi 19. a 29. dubnem mezi 1046 respondenty staršími 18 let. Nezaměstnanost letos v dubnu podle údajů Úřadu práce ČR činila 3,2 procenta, bez práce bylo zhruba 243.000 lidí. V březnu 2016, kdy STEM provedl průzkum před dvěma roky, nezaměstnanost dosahovala 6,1 procenta a práci nemělo 443.000 lidí.

Podle letošních údajů Českého statistického úřadu, které se vztahují k roku 2016, v Česku pobývalo 493.400 cizinců, což bylo nejvíc od roku 1993. Nejvíce bylo Ukrajinců, pak Slováků a Vietnamců. Nejčastěji se do Česka vydávají lidé z ekonomických důvodů. Ředitel odboru statistiky trhu práce Dalibor Holý to ukázal na příkladu Ukrajinců, jejichž příjmový medián v Česku činí 21.300 korun, zatímco průměrná mzda na Ukrajině je mezi 5000 a 6000 korunami.

Názory na cizince v ČR a jejich zaměstnávání v posledních letech

Podíl v pct/období březen 2014 březen 2015 březen 2016 duben 2017 duben 2018 V ČR pracuje příliš mnoho cizinců 77 80 66 71 63 Cizinci představují jediné řešení nedostatku pracovních sil v ČR 41 40 40 48 55 Zaměstnávání cizinců připravuje Čechy o práci 73 72 60 58 49 Nezaměstnanost 8,3 pct 7,2 pct 6,1 pct 4,4 pct 3,2 pct

Zdroj: STEM, Úřad práce ČR