Praha - Před dvěma lety slavil ve třetím předkole Evropské ligy postup po obratu přes Viktorii Plzeň, teď by mohl záložník Tal Ben Chaim zažít něco podobného v dresu Sparty. Pokud letenští fotbalisté nechtějí, aby skončili v pohárech už v úvodu sezony, musí doma ve čtvrtek proti Crvene Zvezdě vymazat prohru 0:2.

"Každý profesionální fotbalista musí jít do zápasu s tím, že věří. Bez toho to nejde," řekl izraelský reprezentant na tiskové konferenci. "Před dvěma lety jsme dokázali velkou věc, bylo to fajn. Ale ve čtvrtek to nebude hrát žádnou roli," připomněl předkolo s Viktorií, se kterou Maccabi Tel Aviv prohrálo první zápas doma 1:2, ale po výhře 2:0 v Plzni postoupilo.

Sparta minulý týden v Bělehradě naprosto propadla a nepřesvědčila ani poté v české lize s Bohemians 1905 (1:1). Právě v malém pražském derby Ben Chaim nastoupil poprvé v základní sestavě. "Dojmy musím rozdělit. První půle vyšla výborně i herně a kontrolovali jsme hru. Bohužel konec nedopadl, je to ztráta, která nás mrzí," uvedl.

Trenér Andrea Stramaccioni po utkání prohlásil, že izraelský záložník je teprve na padesáti, nebo šedesáti procentech výkonnosti. "To je pro mě kompliment, protože já se cítil na míň procent," řekl Ben Chaim. "Ještě bude chvíli trvat, než se dostanu na sto procent. Dva měsíce jsem netrénoval, ale bylo to ok. Nicméně musím být lepší a věřím, že to časem ukážu," prohlásil.

Z prohry 0:2 v prvním zápase s Crvenou Zvezdou nedělal Ben Chaim velkou vědu a věří, že Sparta má na postup. "Fotbal je jednoduchá hra. Prohráli jsme 0:2 a nebyla to Sparta, kterou chceme vidět. Teď potřebujeme vyhrát 3:0, protože náš cíl je postup," uvedl.

Co by měla Sparta oproti úvodnímu duelu zlepšit, však nevěděl. "Těžká otázka, nevím, jak odpovědět. Musíme hrát prostě lépe, musíme být silnější, agresivnější, musíme vyhrávat souboje a hrát lepší fotbal. Jen tak uhrajeme výsledek, který potřebujeme," prohlásil.