Praha - Političtí souputníci, rodina a přátelé se dnes před polednem ve velké obřadní síni strašnického krematoria v Praze rozloučili s lobbistou a někdejším vlivným členem sociální demokracie Miroslavem Šloufem. Bývalý poradce Miloše Zemana zemřel před týdnem po dlouhé těžké nemoci ve věku 69 let. Dlouholetí sociální demokraté, kteří přišli, postrádali na pietním rozloučení představitele nynějšího vedení strany. Hrad zastupoval na pohřbu poradce prezidenta Martin Nejedlý.

Obřadu ve zcela zaplněné obřadní síni krematoria se zúčastnili někteří bývalí představitelé ČSSD. Mezi smutečními hosty byl například někdejší ministr zahraničí Jan Kavan, bývalý senátor Vladimír Dryml nebo bývalí poslanci Karel Šplíchal a Jana Volfová. Prezident podle dřívějšího prohlášení mluvčího Hradu poslal kytici.

Posledního rozloučení se zúčastnil také poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna. Novinářům řekl, že Šlouf svým přátelstvím a také odbornými zkušenostmi přispěl k vzestupu sociální demokracie. Foldynovi proto bylo líto, že na obřad nepřišel nikdo ze současného vedení strany.

Video: S lobbistou Šloufem se rozloučila zcela zaplněná síň krematoria 24.02.2018, 14:20, autor: Helma Tomáš, zdroj: ČTK/Video

"Že tady nikdo není, to svědčí o nás. V polovině 90. let uspořádal exkurzi do Polska, kde okoukal autobus - Zemáka. Ten Zemák dovezl sociální demokracii do vládních lavic, takže by tady měli být," řekl novinářům. "Velmi mne to mrzí, protože Mirek Šlouf udělal pro ČSSD mnoho, ale především udělal mnoho pro zvolení Miloše Zemana," doplnil ho Kavan. Podle Šplíchala by se měli u takovéto příležitosti bývalí kolegové a přátelé povznést nad osobní spory.

Z dalších veřejně známých lidí dorazil na pohřeb senátor Ivo Valenta (za Soukromníky), zakladatel Jazzové sekce Karel Srp nebo Tomáš Hrdlička ze zákulisí pražské politiky.

Šlouf začínal v politice v 80. letech jako komunistický poslanec České národní rady, předtím působil ve vedení Socialistického svazu mládeže (SSM). Později vstoupil do ČSSD a pomáhal Zemanovi s některými volebními kampaněmi. Před volbami v roce 1996, které znamenaly pro sociální demokracii velký vzestup, přišel s nápadem na předvolební autobus Zemák, jehož úspěch dnes Šloufovi přátelé často zmiňovali.

Hovořili o jeho pracovitosti a také o jeho přátelství a ochotě pomoct, například v roce 1999 dětem z bývalé Jugoslávie, na což vzpomínal Foldyna. "Přivezl jich tehdy z vybombardované Jugoslávie na prázdniny do Česka tisíc," řekl.

Počátkem roku 2008 stál Šlouf u založení sdružení Přátelé Miloše Zemana, které si stanovilo za cíl vrátit Zemana do politického života. Zemanovi pomáhal i v prezidentské volbě 2013. Poté ale jejich přátelství skončilo. Svůj pohled na Zemanovu osobnost Šlouf publikoval v knize Jak se dobývá Hrad. Napsal v ní, že chování prezidenta stále více určuje trojice špatných vlastností - nevypočitatelná náladovost, urputná zatvrzelost a prakticky nulová sociální inteligence.

Šloufovo jméno figurovalo v minulosti v několika kontroverzních kauzách, připustil třeba kontakty se zavražděným podnikatelem Františkem Mrázkem. Spojován byl také s kauzou Olovo, tedy dokumentem, který vznikl v okruhu poradců premiéra Zemana, jimž Šlouf šéfoval, a který obsahoval plán diskreditační kampaně proti tehdejší místopředsedkyni Sněmovny Petře Buzkové (ČSSD). Šloufův podíl na kauze se neprokázal.