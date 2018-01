Washington - Americký prezident Donald Trump v rozhovoru poskytnutém listu The Wall Street Journal uvedl, že má se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem "pravděpodobně" velmi dobrý vztah. V nedávné době se přitom oba politici kvůli jadernému programu asijské země vzájemně častovali řadou urážek. Zda s vůdcem KLDR už telefonicky hovořil, Trump říci odmítl. V rozhovoru kritizoval také svého exporadce Steva Bannona a zopakoval, že za plánovanou hraniční zeď zaplatí Mexiko.

"Mám pravděpodobně velmi dobrý vztah s Kim Čong-unem," řekl Trump v rozhovoru. "Mám s lidmi vztahy. Myslím, že byste byli překvapeni," dodal. Na otázku, zda už někdy se severokorejským vůdcem telefonicky hovořil, Trump odpověděl, že to nechce komentovat. "Neříkám, že ano, ani že ne. Prostě to nechci komentovat," uvedl. V rozhovoru rovněž pochválil Čínu, za tlak, jaký na KLDR vyvíjí, dodal ovšem, že by Peking mohl dělat víc.

Překvapivý výrok šéfa Bílého domu o vztahu se severokorejským vůdcem zazněl po několika měsících ostré války slov. V září Trump varoval, že pokud bude KLDR ohrožovat Spojené státy a jejich spojence, nebudou mít USA jinou možnost, než Severní Koreu zcela zničit. Kim Čong-un v reakci na toto vyjádření pohrozil USA nejtvrdšími protiopatřeními v historii a o americkém prezidentovi řekl, že je choromyslný. Trump Kim Čong-una v minulosti označil za "malého a tlustého" či za "rakeťáka".

V listopadu Trump na cestě po Vietnamu uvedl, že by bylo navázání přátelství s Kim Čong-unem "divné", je to podle něj ale také možnost.

Poslední slovní přestřelka, k níž došlo mezi oběma politiky počátkem letošního roku, se točila kolem jaderných arzenálů. Kim ve svém novoročním projevu varoval USA, že má stále na stole jaderné odpalovací tlačítko a může kdykoli zahájit útok na Spojené státy. Trump mu vzkázal, že má v Bílém domě "mnohem větší a mocnější" jaderný knoflík.

Ostrá vyjádření na twitteru, která se často týkají i Kima, Trump v rozhovoru označil za součást své strategie. "Zažijete to se mnou častěji," řekl šéf Bílého domu. "A pak, z ničeho nic, je někdo můj nejlepší přítel. Mohl bych vám jmenovat dvacet případů. Vy byste mi jich mohli dát třicet," dodal s tím, že je "velmi flexibilní člověk".

V rozhovoru poskytnutém The Wall Street Journal se Trump věnoval i dalším tématům. Znovu například komentoval svůj vztah se Stevem Bannonem. Někdejší hlavní stratég Bílého domu podle něj přeháněl v líčení toho, jakou roli sehrál v Trumpově vítězství v prezidentských volbách. Bannona v rozhovoru kvůli podílu na knize novináře Michaela Wolffa obvinil ze zrady.

S redaktory The Wall Street Journal hovořil prezident také o vztahu k Mexiku. Znovu zopakoval, že zeď, kterou chce postavit na společné hranici s jižním sousedem USA, zaplatí právě Mexiko. "Mohou za to zaplatit nepřímo prostřednictvím NAFTA," řekl s odkazem na Severoamerickou dohodu o volném obchodu, jejímž signatářem je kromě USA a Mexika také Kanada a o jejímž dalším osudu se nyní jedná.