Vrchlabí (Trutnovsko) - V kostele augustiniánského kláštera ve Vrchlabí na Trutnovsku se před polednem rozloučily stovky lidí s dlouholetým náčelníkem krkonošské horské služby Adolfem Klepšem. Zemřel 10. října několik dnů po náhlé srdeční příhodě. Jeho památku připomněl ve smutečním projevu jménem horské služby Luděk Strejček.

"Ádo, ať ti na těch nejvyšších nebeských sjezdovkách lyže frčí. Horám zdar!," řekl Klepšův dlouholetý kolega a kamarád Luděk Strejček.

Během pietního obřadu, kterému přihlížely i desítky členů horské služby z celé ČR v typických červených bundách, se na plátně střídaly fotografie z Klepšova života. V podání smyčcového tria zazněly i jeho oblíbené skladby, například The Show Must Go On od britských Queen nebo Nothing Else Matters od skupiny Metallica.

Kostel byl během pietního obřadu zaplněný do posledního místa včetně míst k stání. Přišlo více než 300 lidí. Auta smutečních hostů zaplnila okolní parkoviště a stála i v přilehlých ulicích. Dopravu v okolí kostela musela kvůli zvýšenému provozu řídit policie.

Třiapadesátiletý náčelník krkonošské horské služby zkolaboval na nejvyšší české hoře 1. října při předvolebním výstupu TOP 09 na Sněžku. Klepš kandidoval za TOP 09 jako nestraník v nadcházejících sněmovních volbách. První pomoc mu přímo na Sněžce poskytl bývalý ministr zdravotnictví a lídr hradecké kandidátky TOP 09 Leoš Heger.

Adolf Klepš se narodil 12. září 1964 ve Vrchlabí. V 80. letech působil jako administrativní pracovník v Okresní správě spojů a v lednu 1991 započal svou profesionální kariéru v Horské službě. Začínal jako terénní záchranář, roku 2001 povýšil na náčelníka oblasti Krkonoše.

Roku 2007 se stal předsedou Rady Horské služby, kde měl odpovědnost za celou dobrovolnou členskou základnu. Zde zavedl jednotný způsob řízení a vzdělávání a také dosáhl sjednocení předpisů a nařízení pro obě složky HS. V roce 2010 se stal zástupcem ředitele republikové HS a v roce 2014 byl jmenován členem správní rady. Krkonošskou horskou službu nyní vede Klepšův dosavadní zástupce Pavel Jirsa.

Klepš roky působil jako radní města Špindlerův Mlýn, za TOP 09 byl od loňského podzimu členem krajského zastupitelstva, kde byl i předsedou výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity. V krajském zastupitelstvu by jej měl nahradit starosta obce Staré Hrady Zdeněk Švorc.