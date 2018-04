Pardubice - K hokejové reprezentaci připravující se na mistrovství světa se připojil útočník Filip Chlapík. Kouči Josefu Jandačovi se měl hlásit již v pondělí, sraz ale zmeškal kvůli sněhové bouři v Torontu. Dnes už ale dvacetiletý hráč Ottawy absolvoval s týmem trénink v Pardubicích před domácím turnajem Carlson Hockey Games.

"Snažil jsem se jet na maximum, ale únava tam přece jen trošku byla, měl jsem těžké nohy. I tak jsem si to maximálně užil. Bylo to hodně náročné, ale všechno je v pohodě," ujistil novináře Chlapík. Transfer ze zámoří byl pro něj náročný. "Letadlo z Toronta mělo zpoždění asi pět hodin, tak jsem zmeškal let ve Frankfurtu. V letadle jsem toho moc nenaspal a dneska jsem se vzbudil už ve čtyři hodiny. Ale to není výmluva, musím být připravený," prohlásil odhodlaně Chlapík.

Dnes večer se k národnímu týmu přidá i brankář David Rittich z Calgary. S ním trenéři počítají až pro Švédské hry v příštím týdnu. V pátek má ale dorazit další útočník Martin Frk z Detroitu, který je i mezi nominovanými 34 hráči na pardubický turnaj.

Širší nominaci ještě trenéři zúží na 30 jmen, které je možné napsat na turnajovou soupisku. "Potřebujeme to nejdřív probrat s některými hráči, i s ohledem na zdravotní stav. Ve středu už bychom ale měli mít jasno," řekl ČTK Jandač.