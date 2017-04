Praha - Zhruba dvě stovky lidí se zúčastnily posledního rozloučení s mistrem světa z roku 1949 a členem Síně slávy českého hokeje Augustinem Bubníkem ve velké obřadní síni strašnického krematoria v Praze. Někdejší vynikající útočník a poté i obránce zemřel v úterý 18. dubna po delší nemoci ve věku 88 let.

Se členem slavné poválečné generace se kromě zástupců hokejového svazu přišli rozloučit například i jeden z nejlepších gólmanů všech dob Dominik Hašek, mistr světa v hodu diskem z roku 1983 Imrich Bugár, ale také někteří z Bubníkových svěřenců.

"Je zbytečné mluvit o tom, co musel v životě absolvovat. Pro mě Gusta udělal hrozně moc a já z toho pak žil celý sportovní život. Už tehdy v 60. letech zavedl speciální brankářské tréninky, které vedl on sám. Byly velice náročné, ale měly hlavu a patu. Na svou dobu byl velmi inovátorský," zavzpomínal Josef Bruk, bývalý gólman a následně velmi uznávaný kouč brankářů, který hrál pod Bubníkem v Litvínově.

"Byl to velice dobrý trenér a já měl na trenéry opravdu štěstí; 'Vovka' Kobranov, Standa Konopásek, Gusta Bubník. Využil jsem ho i potom během mého trenérského působení ve Vsetíně. Znal jsem Gustu dobře i jako člověka, teď už mohu bohužel na všechny tři jen vzpomínat," mrzelo bývalého brankáře a později kouče Horsta Valáška, jenž vyhrál se Vsetínem dva mistrovské tituly.

Stejně jako Valášek hrál pod Bubníkovým vedením v I. ČLTK Praha (tehdejším Motorletu) Jan Študent. "Kromě rychlosti byla jeho předností i hlava. Jednou jsem si proti němu v Dukle Hodonín v roce 1961 i zahrál, když si nás Slovan Bratislava pozval na přátelák. Tehdy už hrál beka a jít s ním do souboje nebylo lehké. Gusta byl vynikající hokejista a pak i úspěšný trenér," připomněl Študent.

Bubník patřil k nejlepším českým hokejistům své doby. V dresu LTC Praha vybojoval pět extraligových titulů, zlatou medaili na MS získal v roce 1949 ve Stockholmu. O rok dříve se podílel na zisku stříbra na zimních olympijských hrách ve Svatém Mořici.

V roce 1950 byl se spoluhráči odsouzen ve vykonstruovaném politickém procesu za údajnou protistátní činnost. Po pěti letech práce v uranových dolech byl omilostněn, ale do reprezentace se už vrátit nemohl. Těžké chvíle věznění připomněl při smuteční řeči místopředseda Konfederace politických vězňů ČR František Šedivý.

"Pan Bubník doplatil na to, co se u nás dělo v 50. letech, kdy mu režim pokazil celou hokejovou kariéru. Přesto byl úspěšným a aktivním člověkem, který prožil krásný život. Klobouk dolů před tím, jak dokázal překonat ta těžká léta," prohlásil Dominik Hašek.

V nejvyšší soutěži odehrál Bubník 165 zápasů a vstřelil 76 gólů. Hráčskou kariéru ukončil po těžkém zranění páteře v roce 1962. Konstruktivní a technicky vyspělý hráč se stal poté úspěšným trenérem, v letech 1966 až 1969 vedl i finskou reprezentaci. Jako první Čech tak koučoval zahraniční reprezentační A-tým. V roce 2003 byl uveden do finské hokejové Síně slávy. Do české vstoupil až o pět let později, kdy byla založena. Angažoval se také v politice.

Hašek: Klobouk dolů, Bubník prožil přes těžká léta krásný život

Mimořádnou úctu chová k Augustinu Bubníkovi a jeho životu legendární brankář Dominik Hašek. I to byl jeden z důvodů, proč se vydal na poslední rozloučení s mistrem světa z roku 1949 a členem Síně slávy českého hokeje.

"Už jsem, bohužel, neměl možnost vidět a zažít pana Bubníka jako hokejistu, protože je to už úplně jiná generace. Ale poznal jsem ho jako člověka. Doplatil na to, co se u nás dělo v 50. letech, kdy mu režim pokazil celou hokejovou kariéru. Přesto to byl úspěšný a aktivní člověk," řekl Hašek novinářům s připomínkou vykonstruovaného procesu s celkem 11 hokejovými reprezentanty z roku 1950.

Ocenil, že se Bubník po propuštění z vězení vrátil ještě ke sportu. "Klobouk dolů před tím, jak dokázal překonat ta těžká léta, kdy byl vězněn a musel pracovat v uranových dolech místo toho, aby hrál hokej. Přesto všechno se dokázal vrátit k hokeji a prožil krásný a plný život," připomněl Hašek.

"Jak jsem četl v jeho publikaci, když dostal těch 14 let vězení, byl dokonce rád, že nešlo ještě o něco horšího, protože to bylo přesně v době, kdy byly procesy s Miladou Horákovou, Rudolfem Slánským a dalšími. Musela to být hrozně těžká doba," dodal Hašek.

I proto nahlíží na tehdejší hokejisty jako na velké hrdiny. "Jednoznačně. A je to i jeden z důvodů, proč jsem tady. Je třeba tyto věci připomínat, že tehdy byl někdo zavřený proto, že byl vynikající hokejista, byl patrně příliš slavný a jen bylo potřeba někoho zavřít. Je třeba to připomínat, aby se tyto věci už nikdy neopakovaly," zdůraznil Hašek.

Sám sebe v takové situaci si jen těžko promítá. "My jsme naštěstí žili už v jiné době, kdy jsme se mohli věnovat jen hokeji a nemuseli se bát, že budeme takto perzekuováni. Vůbec si nedovedu představit, jaké to muselo být, když vás jako nejlepšího střelce ligy v nějakých 22 letech zničehonic zavřou a už si třeba vůbec nebudete moct hokej zahrát," přemítal Hašek.

Za velmi zajímavé v Bubníkově životopisu považuje období, kdy trénoval finské národní mužstvo v letech 1966 až 1969. "Byl tam tak trochu uklizený, aby nebyl tady moc na očích. On toho ale využil a říká se, že právě on naučil Finy hrát hokej, jak jsem už několikrát slyšel. Tehdy porazil i naše národní mužstvo, což bylo snad i vůbec poprvé v historii," řekl jeden z nejlepších gólmanů všech dob.

"Jako trenér měl úspěchy, ale těch největších dosáhl jako hokejista; byl mistrem světa, nejlepším střelcem naší ligy. Ten proces nad celým národním mužstvem mu ale vzal kus života i kariéry, když byl v největším rozletu, což je hrozně smutné," doplnil Hašek, olympijský vítěz z Nagana, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu a šestinásobný vítěz prestižní Vezinovy trofeje pro nejlepšího brankáře NHL.