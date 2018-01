Brno - Plný sál Městského divadla Brno se dnes potleskem ve stoje rozloučil s hercem Jakubem Zedníčkem, který zemřel na Nový rok při dopravní nehodě. Bylo mu 27 let. V Brně zvárnil malé i velké role v muzikálech i činoherních inscenacích, působil také v televizi.

"Jeho mládí a talent nám bude chybět nejen v rolích, které ztvárnil. Budeme ho postrádat i jako milého kluka a dobrého kamaráda," řekl herec a režisér Petr Gazdík. Kolega Dušan Vitázek zdůraznil Zedníčkovu energii, humor, sebeironii a kreativitu.

"Byl jako kometa," řekl Vitázek. Také připomněl, že Zedníček zemřel ve stejném věku jako Janis Joplinová, Jim Morisson a další ikony populární kultury z takzvaného Klubu 27. Ředitel divadla Stanislav Moša označil Zedníčkovu smrt za krajně nespravedlivou tragédii.

Posledního rozloučení v divadle se zúčastnili hercovi příbuzní včetně strýce Pavla Zedníčka, přátelé i kolegové včetně Boleslava Polívky, se kterým hrál v Králi Learovi. Rodina si v divadle nepřála osobní kondolence.

Herci z Městského divadla Brno drželi čestnou stráž u rakve, skupina jich se slzami v očích zatančila stepařské číslo Na to máš z muzikálu Mary Poppins. Na závěr pak divadelníci zazpívali píseň Here Comes The Sun od Beatles. Zahrála také cimbálová muzika.

Zedníček v Brně rozesmával publikum jako Buddy Walsh v muzikálu Donaha! Při zkoušení muzikálu Chicago potkal svou životní partnerku, hereckou kolegyni Lenkou Janíkovou. V Ostrovu pokladů si zahrál Johna Silvera. Cit pro nadsázku a humor prokázal ztvárněním hlavní role v muzikálu Mladý Frankenstein. Měl se objevit také v připravované inscenaci muzikálu Horečka sobotní noci.