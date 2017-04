Praha - Několik desítek hereckých kolegů, přátel a příznivců se dnes přišlo rozloučit s hercem a režisérem Jiřím Ornestem, který zemřel po dlouhé nemoci 9. dubna ve věku 70 let. Skromný obřad ve velké obřadní síni strašnického krematoria v Praze se obešel bez proslovů. Pozůstalí přítomné také požádali, aby upustili od osobních kondolencí.

Ornestova manželka herečka Daniela Kolářová, kterou si Ornest vzal dvakrát, dorazila v doprovodu synů Šimona a Matěje. "Děkujeme, že jste přišli. Připravili jsme pro vás pár písniček a fotek, tak si během toho zkuste na tátu vzpomenout," oslovil přítomné Šimon Ornest.

Během promítání fotografií z Ornestova soukromého i profesního života zazněly například písně Nerýmovaná od dvojice Jiří Voskovec a Jan Werich nebo Fňukat nikdy nebudem z repertoáru skupiny The Tap Tap, jejímž je Šimon Ornest kapelníkem.

Mezi množstvím květin u rakve byly také věnce zaslané Českou televizí a Českým rozhlasem. Ředitel Národního divadla Jan Burian a prezident Herecké asociace Jiří Hromada se s Ornestem přišli rozloučit osobně. Ornestovu památku uctili také herci různých generací, například Ivana Chýlková, Petra Špalková, Pavel Liška, Anna Geislerová, Igor Bareš, Eva Holubová, Bohumil Klepl, Jan Kačer, Ivan Trojan nebo Táňa Fischerová. Nechyběl ani herec a moderátor Jan Kraus, se kterým Ornest nastudoval jeho hru Nahniličko, pro kterou složil i texty písní, a zástupci Divadla Na zábradlí.

"Jiří Ornest je pro divadlo na Anenském náměstí nenahraditelný. Byl nejen skvělým hercem a režisérem, ale především zkušeným bardem a kolegou, sarkastickým vtipným glosátorem a zdánlivě neustále brblajícím skeptikem, který v sobě skrýval neuvěřitelný smysl pro humor," uvedli ve smutečním oznámení zástupci Divadla Na zábradlí, kde Ornest působil 25 let jako herec, režisér, překladatel a autor písňových textů.

Ornest byl úzce spjat s pražskou divadelní scénou, stál u zrodu alternativních projektů a byl znám i z filmového plátna a televizní obrazovky. Přes dvě desítky let hrál v Divadle E. F. Buriana, v roce 1991 přešel do Divadla Na zábradlí. Tam spolupracoval s režiséry Petrem Léblem i Janem Antonínem Pitínským. Za ztvárnění role Lugwiga Vosse ve hře Ritter, Denne, Voss byl Ornest v roce 1996 nominován na Thálii, v témže roce za to získal Cenu Alfréda Radoka.

Jiří Ornest se narodil 27. září 1946 v Praze. Jeho rodiči byli divadelní režisér Ota Ornest a herečka Jarmila Smejkalová, herectví se věnoval také strýc Zdeněk Ornest. Dalším jeho strýcem byl básník Jiří Orten.