Ostrava - Samici rysa ostrovida Lauru, jejíž mršina se našla loni v říjnu poblíž Ostravice pod Lysou horou v Beskydech, uhynula na následky střelného zranění a následné otravy krve. Potvrdila to pitva. Policie by měla hledat pytláka. Trestní oznámení podají zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny. ČTK to řekla její mluvčí Karolína Šůlová. Po samici zůstala dvě mláďata. Ochránci přírody se bojí i o jejich osud. Není jasné, zda zimu přežijí.

Otravu krve způsobenou střelným zraněním potvrdila pitva, kterou pro agenturu zpracovala Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně. "Rysice zahynula na střelné zranění. Rána na noze zhnisala a zvíře zemřelo na celkovou otravu organismu," uvedl mluvčí Hnutí Duha Jan Piňos. Případem by se měla zabývat policie. "Trestní oznámení budeme podávat v nejbližších dnech v Praze," dodala Šůlová.

Rysice měla v době úhynu dvě mláďata. Není jisté, zda se jim podaří přežít zimu, protože ještě nejsou ve věku, kdy jsou sama schopna ulovit větší kořist. Ochránci přírody nyní nemají věrohodné aktuální informace, že se koťata v širším okolí Lysé hory stále pohybují. Naposledy jedno spatřila žena venčící psa nedaleko Malenovic před koncem roku. Podle pracovníků CHKO Beskydy není vyloučené, že se vyhladovělá mláďata objeví i v blízkosti lidských obydlí. Žádají proto veřejnost, aby jakékoliv informace o pozorování rysích koťat z širšího okolí Lysé hory hlásili.

Laura v době nálezu vážila okolo deseti kilogramů. "Musela po zranění od střelné zbraně velmi trpět, nebyla schopna ulovit kořist ani se postarat o svá mláďata. Její smrt je pro beskydskou populaci velkou ztrátou i proto, že Lauřina mláďata byla po dlouhé době první koťata, která jsme v okolí Lysé hory zaznamenali," uvedl Miroslav Kutal z Hnutí Duha Olomouc.

Pro beskydskou populaci rysa ostrovida je smrt Laury citelnou ztrátou i proto, že jde už o druhou rysici, která loni uhynula, a vodila nebo mohla porodit mláďata. Tělo březí rysice Lenky bylo v dubnu loňského roku nalezeno v kolejišti železniční trati v Mořkově na Novojičínsku. Vážila okolo 18 kilogramů, byla v dobrém stavu a očekávala narození tří mláďat. Přestože v tomto případě přímou příčinou smrti nebylo střelné zranění, v podkožním tuku byly nalezeny drobné úlomky olova svědčící o tom, že pytláci na zvíře stříleli v minulosti.

Tato odsuzují i samotní myslivci. "Střílet na rysa, potažmo na rysici s mláďaty, je nejen proti zákonu o myslivosti, ale především proti morálce a etice myslivce. Právě myslivecká etika, morálka a úcta ke zvěři je to, co dělá z pouhého lovce myslivce. Pokud opravdu někdo na rysici střílel, nemůže být považován za myslivce, nýbrž za pytláka," řekl myslivec a lektor okresního mysliveckého spolku ve Frýdku-Místku Martin Mati.

Jedinou rysicí Moravskoslezských Beskyd, u které bylo letos potvrzeno rozmnožování, tak zůstává rysice Draža, dnes již sedmiletá rysí matka, kterou s pomocí fotopastí ekologové sledují od roku 2010.