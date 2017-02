Ostrava - Čtvrtkařská premiéra pod novým trenérem Falkem Balzerem vyšla Zuzaně Hejnové náramně. Dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek z let 2013 a 2015 vyhrála na halovém mítinku Czech Indoor Gala v Ostravě druhým časem kariéry 51,96 sekundy a před halovým mistrovstvím Evropy v Bělehradě naznačila výbornou formu.

Třicetiletá rodačka z Liberce byla s dosaženým výkonem spokojená. "Na to, že to byla první čtyřstovka, jsem fakt spokojená. První závody bývají většinou takové rozpačité. I když podle tréninku jsem si věřila, že bych mohla běžet rychle," řekla Hejnová, která tratí prosvištěla stylem start - cíl.

Hned zkraje halové sezony se zdá, že jí spolupráce s německým koučem svědčí. "Opravdu jsme vsadili na to, že se potřebuju zrychlit, abych měla rezervy na první dvoustovce a abych to rozbíhala svižněji, což se dneska potvrdilo. Je to dobrá ukázka, že ta spolupráce funguje," řekla Hejnová.

Sprinterské tréninky už na sobě pociťuje. "Cítila jsem, že to můžu rychleji rozběhnout a ještě si tam nechat rezervu. V tomhle je pokrok," pochvalovala si Hejnová a navzdory rezervě proťala cílovou pásku v kvalitním čase. "Tréninky byly dobré a rychlé. Věřila jsem, že to dneska bude rychlé. Mám z toho samozřejmě radost."

Od kouče ale nečeká jenom pochvaly. "Určitě tam od něj bude nějaké 'ale'. I já vím, že mám na víc, ale na první start jsem fakt hodně spokojená. Je to snad známka toho, že to jde dobrým směrem," řekla bronzová medailistka z olympiády v Londýně.

Před evropským šampionátem jí zbývají necelé tři týdny na vyladění formy. "Teď jedu do Birminghamu, kde chci startovat ve dvou disciplínách. Ještě se rozhodujeme. Myslím, že poběžím dvoustovku a čtvrtku. Pak už mě čeká Bělehrad," řekla Hejnová.