Praha - Generálka na srpnové mistrovství světa v domácím prostředí čeká o víkendu české rychlostní kanoisty, kteří se představí na evropském šampionátu v Plovdivu. Od pátku do neděle bude v Plovdivu závodit téměř kompletní česká špička v čele s kanoistou Martinem Fuksou, který bude útočit na pátý evropský titul na pětistovce v řadě. Trojnásobný olympijský medailista Josef Dostál naopak dal přednost přípravě na vrchol sezony v Račicích.

Fuksa bude závodit na kilometru, pětistovce i dvoustovce. "Chci závodit co nejvíc, baví mě to. Jen trénovat bych nevydržel," řekl vítěz pěti závodů letošního Světového poháru. Dvakrát triumfoval na dvoustovce, na všech závodech ovládl kilometr. "Moc lidí tři závody po sobě na jedné trati nevyhrálo, snad jen Sebastian Brendel. Dodalo mi to velkou sebedůvěru a je to ukázka toho, že jsme dobře pracovali," podotkl Fuksa.

V Plovdivu by svou sbírku úspěchů rád rozšířil. "Můj nejskromnější cíl je přivézt si dvě medaile. Pokud by se mi podařilo popáté za sebou vyhrát pětistovku, vůbec bych se nezlobil," řekl Fuksa, který v Bulharsku zůstane po ME až do začátku srpna na soustředění. "Chtěl bych mít tu největší formu právě na mistrovství světa, ale i před Evropou jsem si lehce odpočinul, aby mi to jelo," uvedl.

Na olympijské pětistovce i kilometru, tedy dosavadní olympijské distanci, se představí čtyřkajak Jakub Špicar, Daniel Havel, Radek Šlouf a Jan Štěrba. Posádka v novém složení získala ve SP na pětistovce dva bronzy. "Máme za sebou čtrnáctidenní soustředění ve Vranově a týden v Račicích, natrénovali jsme toho dost. Chtěli bychom zase placku, ale konkurence na pětistovce je vyrovnaná," řekl Špicar.

Kajakář Dostál po návratu z vysokohorské přípravy v Livignu šampionát vynechá a bude trénovat na světový šampionát, který se uskuteční od 23. do 27. srpna v Račicích. "Z předchozích let máme zkušenost, že touhle dobou nejsem schopný jezdit rychle. Raději budu trénovat, aby forma do Račic byla o to větší," prohlásil Dostál.

Nominace:

Muži:

200 m: Martin Fuksa (C1); Filip Šváb (K1); Martin Seidl, Ondřej Bišický (K2).

500 m: Martin Fuksa (C1); Jakub Zavřel (K1); Lukáš Kusovský, Lukáš Trefil (K2); Jakub Špicar, Daniel Havel, Radek Šlouf, Jan Štěrba (K4).

1000 m: Martin Fuksa (C1); Tomáš Veselý (K1); Lukáš Nepraš, Patrik Kučera (K2); Jakub Špicar, Daniel Havel, Radek Šlouf, Jan Štěrba (K4).

5000 m: Jakub Březina (C1); Jakub Zavřel (K1).

Ženy:

200 m: Michaela Fasnerová (K1); Jana Ježová (C1).

500 m: Anna Kožíšková (K1); Jana Ježová, Lenka Součková (C2); Eliška Betlachová, Jana Krpatová, Kateřina Slivanská, Lucie Krpatová (K4).

1000 m: Anna Kožíšková (K1).

5000 m: Anna Kožíšková (K1).