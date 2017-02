Calgary - Rychlobruslařku Karolínu Erbanovou čeká po dvou týdnech opět boj o medaile na mistrovství světa, v Calgary budou tentokrát ve hře cenné kovy ve sprintu. Úřadující evropská šampionka se s konkurentkami popasuje v sobotu a v neděli na tratích 500 a 1000 metrů, které tradičně účastníci absolvují dvakrát.

Erbanová se do Kanady přesunula rovnou z jihokorejského Kangnungu, kde se v polovině měsíce konalo MS na jednotlivých tratích. Přípravu na další vrchol sezony ale neměla ideální. "Ležet v posteli celé tři dny není zrovna to, co nazývám optimální příprava na závody," uvedla Erbanová na facebooku. Na startu ale chybět nebude.

V Koreji čtyřiadvacetiletá česká reprezentantka skončila čtvrtá na pětistovce a pátá na kilometru, potvrdila tak formu z posledních měsíců. V lednu v Heerenveenu ovládla premiérové sprinterské ME. I v Calgary bude patřit mezi medailové aspirantky a bude se snažit vylepšit sedmé místo z loňského roku.

Zlato z předešlé sezony nebude obhajovat zraněná Američanka Brittany Boweová, stejně tak na startu chybí i loni nejlepší muž Pavel Kuližnikov z Ruska. Nejvyšší ambice mezi ženami tak mají v roce 2015 i 2016 druhá Heather Bergsmaová z USA, Japonka Nao Kodairaová či Jorien ter Morsová z Nizozemska. Vedle Boweové v Calgary chybí i světová rekordmanka na trati 500 metrů I Sang-hwa z Koreje.