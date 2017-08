Praha - Plánovaný konec aktivní kariéry rychlobruslařky Martiny Sáblíkové po olympijských hrách v jihokorejském Pchjongčchangu se nekoná. Třicetiletá česká reprezentantka sice v minulosti několikrát uvedla, že v roce 2018 chce rychlobruslařské ovály opustit, před začátkem nové sezony ale uvedla, že změnila názor.

"Už se to trošku změnilo. Konec jsem odložila a chtěla bych dál pokračovat," řekla Sáblíková novinářům na dnešní akci Českého olympijského výboru v Praze. "Hlavně proto, že si myslím, že ještě můžu mladším něco předat, a navíc i celá rodina mi říká, že bych to, pokud budu zdravotně v pořádku, balit neměla. Abych si to užívala, dokud můžu," uvedla trojnásobná olympijská vítězka a mnohonásobná mistryně světa.

Královna dlouhých tratí, na kterých ovládla jedenáctkrát za sebou Světový pohár, si nový termín konce kariéry nestanovila. "Neslibuji, že bude závodit do olympiády 2022, ale pokud nepřijde nějaký zdravotní problém, budu jezdit dál," řekla Sáblíková.

Rozhodně prý ale nenapodobí svou kamarádku a rychlobruslařský vzor Claudii Pechsteinovou. Pětačtyřicetiletá německá závodnice se také chystá do Pchjongčchangu. "Tak dlouho určitě závodit nehodlám," uvedla svěřenkyně trenéra Petra Nováka.

Vrchol nadcházející sezony přijde v únoru, Sáblíková se na ni nyní již naplno připravuje. Tradičně v létě trénuje v Itálii, jen tentokrát součástí tréninků není cyklistika. Rodačka z Nového Města na Moravě totiž v létě vynechala cyklistické závody a jezdí tak místo na silničním speciálu na horském kole.

"Bylo to hodně zvláštní. Letos mám na silničce najeto plus minus tisíc kilometrů, což je hodně málo. V minulém roce jich bylo o osm tisíc více. Na druhou stranu mám více naskákáno a odjeto na horském kole, takže se to svým způsobem vykompenzovalo," řekla Sáblíková, která začala trénovat pozvolna.

V závěru předešlé sezony totiž měla problémy s kolenem a nechtěla riskovat jejich obnovení. "Už odezněly, za což jsem hodně ráda. Petr (Novák) mě na začátku šetřil. Byla jsem hodně odpočatá, což mi pomohlo, a mohla jsem si všechno srovnat v hlavě. Měla jsem pak daleko větší chuť, když jsem se vracela do stoprocentního tréninku," uvedla trojnásobná vítězka ankety o nejlepšího českého sportovce.

Seriál Světového poháru odstartuje v polovině listopadu v Heerenveenu, Sáblíková začne na ledě trénovat v říjnu. "Začínáme vždy na přelomu září a října, letos se nic nemění. Jen jsme tentokráte vynechali led v létě, protože nebyl v Inzellu, kam jsme vždy jezdili, ale v Berlíně a v Holandsku. S Petrem jsme se ale shodli, že to není problém. Na rozdíl od ostatních jsme na něm stejně nebývali měsíc, ale jen tak deset dní a pak jsme se vraceli zpět na kolečkové brusle," řekla Sáblíková.