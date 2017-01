Heerenveen (Nizozemsko) - Rychlobruslařka Karolína Erbanová na premiérovém mistrovství Evropy ve sprintu sahá po medaili. V polovině čtyřboje - závodech na 500 a 1000 metrů - je v čele s náskokem 16 setin sekundy na druhou Olgu Fatkulinovou z Ruska. O útoku za zlato sice čtyřiadvacetiletá česká reprezentantka mluvit nechce, medaili by ale ráda získala.

"Uvidíme, jak to bude vypadat v neděli. Zklidním se a pokusím se nasbírat síly, protože nejsme moc zvyklé jezdit takový čtyřboj. Doposud jsme ho absolvovaly jednou za sezonu, teď dvakrát. Je to sprint, ještě se toho může hodně stát," řekla Erbanová, která dnes byla dvakrát druhá. Na pětistovce ji těsně porazila Fatkulinová, na kilometru Nizozemka Jorien ter Morsová. V součtu časů je ale nejlepší.

"Před začátkem jsem úplně nevěděla, co bych měla očekávat, ale pětistovka se mi jela výborně. Konečně jsem se cítila dobře a bylo to bez chyby. Kilometr mě trochu překvapil, i když jsme na něm hodně pracovali, protože ve druhém kole to někdy trochu drhlo. Čas hluboko pod 1:16, to je velká spokojenost," uvedla Erbanová.

Šestinásobná juniorská mistryně světa se v seniorské kategorii zatím radovala jen ze dvou velkých medailí - ve sbírce má bronzy z kilometru na MS a ze světového sprinterského čtyřboje v roce 2015. Na možný evropský úspěch zatím myslet nechce.

"Jsem vpředu, za což jsem ráda. Musím ale v neděli zopakovat sobotu. Když se to povede, bude to super. Nechci si to ale připouštět, pak by to mohlo snadno sklouznout. Musím se soustředit na to, co dělám na ledě a nenechat se rozhodit čísly," podotkla Erbanová, kterou Martina Sáblíková v polovině soutěže označila za hlavní adeptku na zlato. "Martina patří k nejlepším bruslařům, kteří tady jsou, takže je to pocta. Ale jak jsem řekla, je to sprint a ještě se toho může hodně stát," řekla.

Erbanová ukázala, že na první vrchol sezony dobře načasovala formu. "Od začátku sezony jde nahoru. Od té doby, co jsem v Astaně naskočila do Světového poháru, tak jsem se týden od týdnu cítila lépe," prohlásila.

Pomalejší rozjezdy sezony ji provázejí celou kariéru. "Je pravda, že vždy mi to chvilku trvá. Někdo do toho vlétne a ke konci tam krouží z posledního dechu. U mě je to naopak," pokrčila rameny rychlobruslařka, která trénuje v Heerenveenu v týmu AfterPay. Startuje tak v domácím prostředí a během ME ani nespí na hotelu. "Mám to domů pět minut na kole," pousmála se.