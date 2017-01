Heerenveen (Nizozemsko) - Rychlobruslařka Karolína Erbanová vyhrála premiérové mistrovství Evropy ve sprintu a dosáhla největšího úspěchu v kariéře. V nizozemském Heerenveenu obsadila v jednotlivých závodech na 500 a 1000 metrů vždy druhé místo a v součtu čtyř jízd porazila domácí Jorien ter Morsovou o devět setin sekundy. Bronz získala Olga Fatkulinová z Ruska.

"Mistryně Evropy ve sprintu, to je krásné. Určitě to patří k největším úspěchům. Budu se z toho muset trochu oklepat. Je to úžasné a musím přiznat, že jsem v takovém snu," řekla Erbanová, kterou zaskočila i hymna na stupních vítězů.

"Nějak jsme to nečekala. Říkala jsem si, proč se všichni zvedají. A pak jsem i trochu zapomněla slova. Dříve jsem to sledovala, když tam byla Martina, a teď jsem to byla já. Ale užila jsem si to, bylo to nádherné," pousmála se reprezentační kolegyně Martiny Sáblíkové.

Čtyřiadvacetiletá Erbanová se od roku 2014 připravuje v Nizozemsku, takže v hale Thialf závodila v podstatě v domácím prostředí. Evropský titul přidala k šesti triumfům z juniorského mistrovství světa. Ve sbírce má i bronzové medaile z kilometru na seniorském mistrovství světa a ze světového sprinterského čtyřboje v roce 2015.

Rodačka z Vrchlabí ustála i tlak velkého závodu a dramatickou koncovku. V čele průběžného pořadí byla po sobotní první polovině ME, v neděli byla nejprve druhá za Fatkulinovou na pětistovce a poté se představila v úplně poslední rozjížďce na kilometru.

Její týmová kolegyně Ter Morsová krátce před ní zajela velmi dobrý čas 1:14,88 a Erbanová tak musela zopakovat výkon ze soboty, což se jí podařilo. Díky času 1:15,83 si udržela těsný náskok v čele a mohla začít slavit.

"Jorien zajela dobrý čas, mnohem lepší než v sobotu, takže jsem věděla, že do toho musím šlápnout," řekla Erbanová, jež tušila, že musí zajet pod 1:16 minuty. "Poslední kolo bylo náročné, ale jsem ráda, že to dopadlo. Že jsem to ustála i psychicky. Byla to pro mě nová situace, nová pozice," přiznala.

Snažila se prý ale zbytečně nenervovat. "Když jsem šla na kilák, tak jsem si říkala, že za pět minut budu vědět, jak to dopadne...Pak jsem si ale řekla, že na to mám. Že jsem tři zajela a teď už jen dvě kola. Co to je," uvedla Erbanová, která vytvořila nový rekord dráhy ve sprinterském čtyřboji. "To jsem nečekala. Musím ale říct, že pětistovky se mi hodně povedly, za což jsem byla ráda. Na celkové body jsem ale nemyslela," řekla.

K triumfu tak svěřenkyni trenéra Dennise van der Guna dovedla čtyři druhá místa. "Já jsem matiku nikdy neměla ráda, takže s rovnicí čtyřikrát dvě rovná se jedna sem naprosto spokojená," smála se Erbanová, která se tak v Heerenveenu postarala o druhou českou medaili. Martina Sáblíková v sobotu získala stříbro ve víceboji.

Evropský titul ve víceboji získal už podeváté za sebou hvězdný Nizozemec Sven Kramer. Trojnásobný olympijský vítěz za sebou v domácím prostředí nechal krajana Jana Blokhuijsena a Belgičana Barta Swingse. Český reprezentant Sebastian Druszkiewicz obsadil 18. pozici.

Sprint:

Ženy:

500 m: 1. Fatkulinová Rus.) 38,07, 2. Erbanová (ČR) 38,19, 3. Ter Morsová (Niz.) 38,29.

Průběžné pořadí: 1. Erbanová 114,265, 2. Fatkulinová 114,305, 3. Ter Morsová 114,830.

1000 m: 1. Ter Morsová 1:14,88, 2. Erbanová 1:15,83, 3. Leenstraová (Niz.) 1:16,35.

Konečné pořadí: 1. Erbanová 152,180, 2. Ter Morsová 152,270, 3. Fatkulinová 152,535.

Víceboj:

Muži:

1500 m: 1. Juskov (Rus.) 1:46,54, 2. Kramer (Niz.) 1:46,55, 3. Henriksen (Nor.) 1:47,82, ...18. Druszkiewicz (ČR) 1:52,14.

Průběžné pořadí: 1. Kramer 109,384, 2. Blokhuijsen (Niz.) 110,219, 3. Juskov 110,642, ...18. Druszkiewicz 115,683.

10.000 m: 1. Kramer 13:06,30, 2. Blokhuijsen (Niz.) 13:11,95, 3. Swings (Belg.) 13:15,54.

Konečné pořadí: 1. Kramer 148,699, 2. Blokhuijsen 149,816, 3. Swings 151,293, ...18. Druszkiewicz 115,683.