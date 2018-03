Amsterodam - Norský rychlobruslař Sverre Lunde Pedersen přišel kvůli pádu v závěrečném závodu na 10.000 metrů o titul mistra světa ve víceboji. Na otevřeném Olympijském stadionu v Amsterodamu se tak před 20 tisíci diváky radoval z překvapivého zlata domácí Nizozemec Patrick Roest. Nečekaně bez medaile zůstal devítinásobný šampion Sven Kramer.

Pětadvacetiletý Pedersen byl nejrychlejší v sobotu na 5000 metrů i v dnešním úvodním závodu na 1500 metrů a do závěrečného maratonu šel z první pozice. Mohl se tak stát prvním norským mistrem světa ve víceboji od Johanna Olava Kosse z roku 1994. Po pádu však Pedersen obsadil páté místo a klesl na stříbrnou pozici za Roesta, jenž na desetikilometrové trati zajel druhý čas. Bronz získal jiný Nizozemec Marcel Bosker.

"Skoro nikdy nepadám. Nevím, co říct. Tak to bohužel je," soukal ze sebe zklamaný Pedersen. "Jsem šťastný, že jsem šampion, ale je mi Sverreho líto. Byl nejlepší na patnáctistovce a myslím, že by celkově vyhrál. Mám z toho trochu divný pocit, ale jsem pyšný na to, že jsem mistrem světa," uvedl dvaadvacetiletý Roest, jenž byl loni v Hamaru druhý.

Místo útoku na jubilejní desátý titul obsadil překvapivě až čtvrté místo obhájce zlata Kramer. Čtyřnásobný olympijský šampion jel desítku v závěrečné dvojici s Pedersenem, s nímž navzdory jeho pádu prohrál o pět sekund a zapsal až šestý čas.

Český reprezentant Sebastian Druszkiewicz obsadil poslední 24. místo.