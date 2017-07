Londýn - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková se pokusí dotáhnout svoji pohádkovou cestu Wimbledonem až do finále. K tomu musí 87. hráčka světa ve čtvrtek porazit v semifinále Španělku Garbiňe Muguruzaovou.

První Slovenka v semifinále na londýnské trávě nastoupí k utkání na centrkurtu od 14:00 SELČ. Poté budou o finále hrát pětinásobná vítězka turnaje sedmatřicetiletá Američanka Venus Williamsová a domácí Johanna Kontaová.

Rybáriková letos na trávě prohrála jen jeden zápas a sebevědomí jí dodalo i vítězství ve 2. kole nad Karolínou Plíškovou. "Tenis na trávě mám ráda a Wimbledon je můj nejoblíbenější grandslam," řekla nadšená Slovenka po čtvrtfinále.

Ve Wimbledonu přitom do letoška Rybáriková vyhrála jen dva z 11 zápasů a devětkrát vypadla v 1. kole. "To je pravda. Jak jsem prohrála osmkrát v řadě, tak jsem to měla v hlavě, ale pořád jsem věřila, že tady můžu zahrát. Ale faktem je, že tohle je jako ve snu, a jsem nadšená, že jsem v semifinále," řekla.

S Muguruzaovou se střetla čtyřikrát a bilance je vyrovnaná 2:2. Naposledy spolu hrály na trávě v Birminghamu a zápas jasně vyhrála Rybáriková.

Williamsová se připravovala na tvrdý servis Kontaové a v tréninku na sebe nechala svého sparingpartnera posílat pořádné rány. "Servis je Johanninou obrovskou zbraní. Většina holek by chtěla mít podání jako ona," řekla Williamsová, která poslední ze svých pěti wimbledonských talířů získala v roce 2008.

Kontaová, jejíž čtvrtfinálová výhra nad Rumunkou Simonou Halepovou poslala Plíškovou na první místo světového žebříčku, se může stát první britskou finalistkou po 40 letech. Měla by tak šanci navázat na titul Virginie Wadeové z roku 1977.

Čtvrteční program:

Centrální dvorec (14:00 SELČ): Muguruzaová (4-Šp.) - Rybáriková (SR), Kontaová (6-Brit.) - V. Williamsová (10-USA).