Žehuň (Kolínsko) - Rybáři z Rybářství Chlumec nad Cidlinou zahájili dnes výlov největšího středočeského rybníku v Žehuni na Kolínsku. Rybáři odhadují výnos z podzimního výlovu Žehuňského rybníku na 110 až 120 tun kaprů, tedy o trochu více, než v minulých letech. ČTK to dnes řekl vedoucí výlovu Tomáš Zajíc.

Ze všech vylovených ryb bude podle něj tvořit minimálně 90 procent kapr. Zbývajících zhruba deset procent bude například štika nebo candát. Právě dravé ryby se musí ze sítí vytřídit nejdříve. Až poté přijde řada na ostatní druhy ryb, které se mechanickým keserem vytáhnou z vody a následně se budou třídit. "Auta budou ryby odvážet převážně na sádky, protože to je vánoční ryba co dneska lovíme, a to, co tady bude násadbová velikost a některé druhy, které nejsou typicky vánoční, tak půjdou nasadit do rybníku," řekl Zajíc.

Video: Rybáři zahájili výlov největšího středočeského rybníku 17.10.2017, 17:00, autor: ČTK, zdroj: ČTK

První zátah rybáři udělali dnes v poledne, výlov je plánován do čtvrtka. Podílí se na něm zhruba dvě desítky pracovníků rybářství. Výlovu z hráze rybníka přihlíželo několik desítek lidí. Na okraji hráze byly postavené stánky, které nabízely rybí speciality nebo živé ryby. V žehuňské hospodě dnes navíc pořádají rybí hody, ryby jsou do restaurace podle Zajíce dodávány přímo z rybníku.

Letošní kvalita ryb je podle vedoucího výlovu dobrá. "Zatím, co jsme lovili doteď takové menší rybníky, tak přírůstky se zdají být standardní, kvalita masa je vynikající jako vždy. Letošní rok byl sice suchý, jako ten předchozí, ale ne až tak suchý, takže vyloženě problémy s nedostatkem kyslíku nebyly. Kdyby bylo té vody více, mohl být rok nadprůměrný," řekl Zajíc.

Zda budou letos ryby dražší, nedokázal Zajíc uvést. "Předpoklad ale je, že o korunu dvě nebo tři se bude zdražovat," dodal.

Žehuňský rybník je se svou rozlohou 258 hektarů největším rybníkem ve Středočeském kraji a devátým největším v České republice.