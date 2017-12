Hradec Králové - Hokejový brankář Patrik Rybár z Hradce Králové udržel v dnešním zápase 28. kola extraligy proti Brnu páté čisté konto v sezoně a rázně tak dal zapomenout na nevydařené páteční utkání v Liberci, kde byl střídán po třech gólech už v 6. minutě duelu.

"Povídali jsme si o tom potom ještě s trenéry, prošli jsme si ty góly. Ale hned jsme to hodili za hlavu, není třeba se v tom rýpat. A tenhle zápas ukázal, že jsem v pohodě, za to jsem rád," řekl Rybár po vítězství 1:0 po samostatných nájezdech nad Brnem.

Proti úřadujícímu mistrovi si připsal 24 zákroků. V rozhodujících nájezdech jej pokořil hned v první sérii Alexandre Mallet, poté jej již ale nikdo nepřekonal.

"Za nulu jsem hodně rád. Cítím se mnohem lépe, i když v Liberci to tam domácím padalo. Za góly jsem ani moc nemohl a šel jsem dolů. Teď jsem ale vděčný za to, že je to pryč, že mě tým podržel a že kluci hráli tak, jak hráli. Hodně mi pomohli. Měli jsme sice více střel, ale my zase hodně ran zablokujeme," vyzdvihoval práci spoluhráčů.

Rybár potvrdil postavení nejlepšího gólmana extraligy. Má nejvyšší procento úspěšnosti zákroků i nejnižší průměr inkasovaných gólů na utkání. Jen v tabulce čistých kont je druhý. Branislav Konrád z Olomouce však k šesti nulám potřeboval 27 zápasů, Rybár byl na začátku sezony zraněný a nastoupil jen dvacetkrát.

Proti Brnu však Rybárovi pomohlo i štěstí. Ve třetí třetině zastavila Kometu dvakrát tyč - a to i minutu před konce, kdy měl obří šanci Tomáš Svoboda. "To byla nejnebezpečnější situace. Kdyby gól padl, tak bychom asi byli hodně naštvaní. Naštěstí se tak nestalo a rozhodli jsme v nájezdech. Teď se musíme připravit ještě na tři poslední zápasy před reprezentační přestávkou a pak uvidíme," dodal Rybár.

