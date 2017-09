Praha - Společnost Ryanair zruší kvůli nedostatku pilotů lety z Prahy i z Brna. Ostrava a Pardubice zatím informace o zrušených letech nemají. Z Brna by měly být zrušeny lety do Londýna ve čtvrtek 21. září a v neděli 24. září. Z Prahy je zatím potvrzeno zrušení jednoho páru letů v úterý 26. září. ČTK to dnes řekli zástupci letišť.

Zrušeny by mohly být rovněž spoje z Prahy do Londýna 3., 10., 17. a 24. října, uvedla mluvčí pražského letiště Marika Janoušková. Informaci má ale letiště pouze z internetových stránek irského dopravce, oficiálně letišti zrušení těchto spojů dopravce nepotvrdil. Ryanair uvedl, že bude za zrušené lety poskytovat kompenzace, podle Evropského spotřebitelského centra ale podmínky kompenzací nejsou zcela v souladu s pravidly EU.

Ryanair kvůli nedostatku pilotů ruší od dnešního dne do 28. října 50 letů denně. Cestující, kterých se opatření dotkne, budou informováni prostřednictvím e-mailu, uvedl šéf společnosti Michael O'Leary. Většina zákazníků bude přesunuta na alternativní spoj ve stejný den, případně o den dříve nebo později. O'Leary uvedl, že společnost má nyní nedostatek pilotů kvůli změnám v systému dovolených. Od listopadu, kdy končí rušná sezona, už ke škrtání letů není důvod, dodal.

Společnost bude zákazníkům za zrušené lety vyplácet kompenzace. Nebude jim ale rezervovat letenky u konkurenčních dopravců, "to není součástí legislativy EU261", řekl O'Leary . Na náhradu nemají nárok ti klienti, kteří budou o zrušení spoje informování o více než 14 dní předem.

Takovýto výklad nařízení ale podle Evropského spotřebitelského centra v Česku není úplný. "V souladu s evropským nařízením 261/2004 je letecký dopravce povinen nabídnout možnost volby mezi vrácením ceny letenky a přesměrováním za srovnatelných dopravních podmínek. Pokud přesměrování nenabídne a pouze klientovi vrátí cenu letenky, pak by měl uhradit rozdíl v ceně oproti nové letence, kterou si cestující do dané destinace musel zakoupit sám," řekl ČTK mluvčí centra Ondřej Tichota.

Podle zakladatele prodejního portálu zaměřeného na levné letenky Cestujlevně.com Davida Eiselta musí aerolinie při zrušení letu s kratším než dvoutýdenním předstihem také zařídit cestujícím ubytování s plnou penzí po dobu čekání na náhradní let, je-li tento let posunut na nadcházející dny. Cestující může hotel rezervovat i na vlastní náklady a zpětně částky podle účtenek za ubytování i stravu nárokovat u aerolinek.

Podrobnosti o zrušených letech jsou na webu Ryanair. Většinou jde o spoje týkající se letiště London Stansted a několika spojů v Edinburghu, Manchesteru, Birminghamu a dále v Římě, Milánu, Bruselu a Barceloně. Podle aerolinek změny postihnou kolem 400 tisíc pasažérů.