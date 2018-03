Praha - Šéf Sněmovny reprezentantů Paul Ryan věří, že Česká republika vydá Spojeným státům ruského občana Sergeje Nikulina. Řekl to dnes na tiskové konferenci po svém vystoupení v dolní komoře. Ryan uvedl, že o případu mluvil během schůzek se svými českými kolegy. Dodal, že Washington nechce nic jiného než dodržení zákonů. O vydání Nikulina usiluje také Rusko.

"České zákony o extradici jsou velmi jasné, naše zákony jsou taky velmi jasné. Pokud tyto zákony budou dodrženy, pak máme všechny důvody věřit a očekávat, že pan Nikulin bude vydán do Spojených států," řekl Ryan. Odmítl, že během své návštěvy by se pokoušel vyvíjet nátlak na české představitele. Ryan se v Česku setkal mimo jiné s předsedou vlády v demisi Andrejem Babišem (ANO). "Mluvil jsem se svými protějšky o potřebě dodržovat zákony," podotkl.

Spojené státy Nikulina viní z hackerských útoků. Česká policie muže zadržela v roce 2016 na základě amerického zatykače. O jeho vydání má zájem i Rusko, a to kvůli internetové krádeži. Konečné rozhodnutí je na ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi, který v únoru řekl, že prezident Miloš Zeman žádal, aby byl Nikulin vydán do Ruska, nikoli do USA.

Termín, kdy padne rozhodnutí ohledně vydání Nikulina, se nedávno posunul kvůli Ústavnímu soudu, který v únoru odložil vykonatelnost usnesení o přípustnosti vydání do doby, dokud neposoudí Nikulinovu ústavní stížnost. Podle některých zdrojů z ministerstva spravedlnosti to v praxi může znamenat zablokování vydání na dlouhou dobu.