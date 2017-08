Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Třince porazili v Lize mistrů ve druhém zápase základní skupiny D Mannheim 3:0 a mají plný počet šesti bodů. Hattrickem se na výhře podílel útočník Martin Růžička, čisté konto udržel Šimon Hrubec.

Třinec v pátek deklasoval Esbjerg 9:1 a ani dnes doma nezaváhal. Kanonýr Růžička skóroval v každé z třetin jednou - prosadil se v přesilové hře, v oslabení i při vyrovnaném počtu hráčů na ledě.

"Mannheim hrál velmi dobře, my naštěstí ještě lépe. Připomínalo mi to zápas play off, ale myslím, že je velmi brzo hrát hokej na této úrovní," uvedl kouč Václav Varaďa na klubovém webu.

Své svěřence, které nyní čekají tři utkání na ledě soupeřů a příští týden ve čtvrtek se představí v Mannheimu, pochválil za skvělou práci při blokování střel před brankou. "Mannheim ukázal velkou chuť, jeho hráči byli lepší s kotoučem. Měli hodně šancí, ale náš brankář dnes podal famózní výkon," ocenil Hrubce, který si připsal 27 úspěšných zákroků.

Oceláři Třinec - Adler Mannheim 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Martin Růžička (Polanský), 33. Martin Růžička (Irgl), 47. Martin Růžička (Marcinko, Rákos). Rozhodčí: Staňo (SR), Šír - Gebauer, Lederer (všichni ČR). Vyloučení: 6:6. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 2998.

Sestava Třince: Hrubec - Krajíček, Adámek, Linhart, Roth, D. Musil, M. Doudera, Jank - Rákos, Marcinko, Martin Růžička - Adamský, Polanský, Petružálek - Dravecký, M. Kovařčík, Irgl - Svačina, Cienciala, Hrňa - O. Kovařčík. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.