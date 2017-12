Liberec - Hokejisté Chomutova zvítězili v 33. kole extraligy v Liberci 3:2 v prodloužení a vyhráli třetí z posledních čtyř zápasů. V čase 64:18 o tom rozhodl v přesilové hře svou druhou brankou v utkání útočník Vladimír Růžička mladší. Bílí Tygři i přes prohru bodovali potřetí za sebou, ale čekají už více než měsíc na tříbodové vítězství.

Domácí vstoupili do utkání aktivněji a v první šanci se ocitli Redenbach s Kvapilem, který ale nezakončil přesně. Vedení se Liberec dočkal v osmé minutě, který se prosadil po souhře Ševce s Lakatošem Jelínek.

Hosté kontrovali dělovkou Valacha, ale Will byl pozorný. Na Chloubovu střelu v 15. minutě už ale nestačil. Za dvě minuty ještě Růžička mladší trefil tyč Willovy branky.

Na přelomu první a druhé třetiny hráli domácí celé dvě minuty v pěti proti třem, ale neuspěli. Na druhé straně zlikvidoval Koblasův pokus betonem Will. Nejblíže ke změně skóre pak měli Bílí Tygři ve 27. minutě, kdy Bakoš našel před branku najíždějícího Jánošíka, proti jehož střele do protipohybu ale Lukeš vytáhl parádní zákrok. Stejně tak se o něco později vytáhl chomutovský gólman proti Lakatošovi. Willa zase nepřekvapil Mrázek.

V úvodu třetí třetiny hráli Bílí Tygři přesilovku, ale Lukeše prakticky neohrozili. Vzápětí udeřili hosté. Od modré čáry vystřelil Dietz a puk před brankou šikovně tečoval Růžička mladší. Gól ještě musel potvrdit videorozhodčí.

Domácím se povedlo vyrovnat v 52. minutě, kdy přečíslení dvou na jednoho v krátké přesilovce zakončil Jelínek. Ve zbývajícím čase hosté bránili nerozhodný stav a utkání dospělo do prodloužení. V prodloužení byli aktivnější hosté. Po faulu rozhodl v početní výhodě čtyř proti třem přesnou střelou Růžička mladší.

Hlasy trenérů po utkání:

Karel Mlejnek (Liberec): "Do utkání jsme vstoupili výborně, což jsme potvrdili i úvodní brankou. Soupeř bohužel vyrovnal po naší chybě ve středním pásmu. Od té doby byl k vidění hodně vyrovnaný a urputný hokej, ale nebylo až tolik gólových šancí. My jsme byli rádi, že jsme dokázali utkání vyrovnat. Samozřejmě jsme pomýšleli na prémiový bod, ale nabídli jsme soupeři přesilovku a zápas prohráli. Moc rádi už bychom ukončili čekání na tři body. Každý den na tom pracujeme a věříme, že ten moment přijde už brzy."

Jan Šťastný (Chomutov): "K vidění bylo kvalitní utkání. I když padlo jen pět branek, oba týmy podaly dobrý výkon. Musím pochválit mužstvo za to, jak k utkání přistoupilo. Měli jsme výborný pohyb, dokázali jsme ustát úvodní tlak domácích. Troufám si říci, že jsme měli i dostatek šancí na to zápas vyhrát v základní hrací době. Nakonec se nám to podařilo v prodloužení a jsme nesmírně rádi, že si z Liberce odvážíme dva body."

Bílí Tygři Liberec - Piráti Chomutov 2:3 v prodl. (1:1, 0:0, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 8. P. Jelínek (Lakatoš, Ševc), 52. P. Jelínek (Ordoš, Kolmann) - 15. Chlouba (Poletín, Chrpa), 44. V. Růžička ml. (Dietz, Vondrka), 65. V. Růžička ml. (Valach). Rozhodčí: Hribik, Pražák - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Diváci: 7096.

Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Jánošík, Šmíd, Havlín, Kolmann - Lakatoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Bakoš, Redenbach, M. Kvapil - J. Stránský, Jašek, Ordoš - D. Špaček, Vantuch, J. Vlach - Bulíř. Trenéři: Mlejnek a V. Čermák.

Chomutov: Š. Lukeš - Valach, J. Mrázek, Flemming, Dietz, Slovák, Knot - Vondrka, Huml, Koblasa - J. Havel, V. Růžička ml., Sklenář - Chrpa, Chlouba, Poletín - Hlava, Šťovíček, A. Dlouhý. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.