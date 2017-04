Právě zveřejněno

Chomutov - Bývalého reprezentačního trenéra a účastníka pěti olympijských turnajů Vladimíra Růžičku překvapilo rozhodnutí NHL nepustit v příštím roce své hráče na hry do Pchjongčchangu. Současný kouč semifinalisty extraligy Chomutova chápe do jisté míry zamítavý postoj majitelů klubů NHL, ale je zároveň přesvědčený, že hokeji takové rozhodnutí neprospívá.

"Jsem překvapený, protože hokej olympiádě dodával velkou sportovní úroveň. Byl to jediný čas, kdy se všechny soutěže přerušily a mohly se utkat úplně ty nejlepší týmy světa, které si vybraly ty nejlepší hráče. Od toho roku 1998, kdy k tomu v Naganu došlo poprvé, to byl vždy perfektní turnaj, takže je to škoda," řekl třiapadesátiletý Růžička.

"Na druhou stranu trochu chápu, že když se přeruší na skoro tři týdny NHL, během těch osmnácti dnů olympiády ucházejí majitelům zisky. Je to složité... Na jednu stranu to chápu, ale na druhou stranu to hokeji neprospívá. Olympiáda byla nejlepším způsobem propagace hokeje na planetě, protože olympiádu sledují všichni. Zápasy to budou kvalitní, ale úroveň nebude až tak vysoká, jako kdyby hráli nejlepší hráči na planetě," prohlásil Růžička.

Zažil obě varianty, neboť si zahrál pod pěti kruhy v Sarajevu 1984, Calgary 1988 a poté nosil kapitánské "céčko" na dresu během slavného tažení za olympijským zlatem na "turnaji století" v Naganu 1998. Jako asistent kouče Josefa Augusty se pak zúčastnil i her v Salt Lake City (2002) a o osm let později ve Vancouveru už byl sám hlavním trenérem.

"Bude to teď zase tak, jak to bývalo dřív. Když se přerušovala NHL, tak byl ten turnaj neskutečný. A můj názor je, že šlo o obrovskou propagaci hokeje na celém světě. Tím, že nepojedou hráči z NHL, tak je to všechno otevřené i pro hráče z Evropy. A pro všechny hráče z Evropy je to každopádně výzva. Dosud těch hráčů v týmech bylo pár, teď to bude jiné," podotkl Růžička.

Zisk olympijského zlata všeobecně považuje za naprostý vrchol. A ti nejlepší nyní o šanci poprat se o něj přijdou. "Není, co více si přát, než vyhrát olympiádu. Tehdy v Naganu jsme i my měli relativně dost hráčů z Evropy, co vybral Ivan Hlinka. Nikdo nám nedával šance, ale povedlo se. Teď už na to vzpomínám dobře, ale když jsme tam jeli, tak jsme měli stažený zadek. To si moc dobře pamatuju. Mohlo to dopadnout ledajak," pousmál se Růžička.

Olympiáda je z jeho pohledu velmi specifická. "Je to trochu jiné tím, že jsou okolo všechny ostatní sporty kromě toho vašeho hokejového turnaje. Je to svátek sportu a je skvělé u toho být, potkávat tam všechny ostatní sportovce a osobnosti," poznamenal Růžička a zavzpomínal, jak ve Vancouveru 2010 narazil už jako trenér národního týmu na legendárního svalovce Arnolda Schwarzeneggera.