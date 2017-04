Liberec - Extraligový zápas s pořadovým číslem 500 dnes na libereckém ledě odehrál chomutovský útočník Vladimír Růžička. Syn kouče Pirátů v něm byl hodně vidět a předvedl i dva velmi zásadní momenty - v prvním případě následovaly pocity opojení po nádherném gólu, v tom druhém musel zpytovat svědomí, že zbytečným seknutím poslal svůj tým do tří.

"Nevěděl jsem, že už uzavírám pětistovku. Je to ale hezké číslo. Letí to rychle. V play off o to rychleji, takže tyhle statistiky jdou mimo mě," přiznal novinářům osmadvacetiletý forvard.

Jubileum oslavil gólem, svým třetím v letošních vyřazovacích bojích. A nešlo o trefu z kategorie běžných. Prokázal při ní schopnost rychlého rozhodování, technickou zručnost a také pohotovost v koncovce. Hned po převzetí přihrávky od Jakuba Sklenáře si protáhl puk mezi nohama, pravou bruslí si ho přihrál zpět na čepel a bleskově zavěsil.

"Byl v tom úmysl. Dostal jsem puk za sebe a nešlo si to stáhnout do forhendu, protože tam už byl bek. Jediné, co šlo v tu chvíli udělat, bylo stáhnout si to mezi nohama a přikopnout bruslí. Pak už jsem to chtěl jen dát někam nahoru, byl jsem docela blízko. Vyšlo mi to a jsem rád, ale mrzí mě, že ten gól nepomohl k vítězství," prohlásil Růžička.

V horším světle se předvedl v 53. minutě, kdy krátce po začátku oslabení Pirátů evidentně silou přesekl hůl Petru Jelínkovi, s nímž se dobře zná ze společného působení v pražské Slavii.

"Nevím, jestli to vůbec mohu říci. Radši to ani nechci řešit. 'Jelen' to prostě hraje chytře. Já už si při tomto třetím buly řekl, že buď vyseknu puk a pošlu ho přes celé hřiště, nebo mu přelomím hokejku. Bohužel se stalo to druhé," přiblížil Růžička.

"Samozřejmě, že v tom byly trošku i emoce, které bych měl udržet. Když jsem viděl, jak se ta hokejka rozletěla, bylo mi jasné, že jdu ven a musíme do tří, což týmu zrovna moc nepomůže," zpytoval svědomí. "Byl jsem rád, že tým to oslabení ubránil," doplnil Růžička.

Problematiku vhazování proti Jelínkovi řešil se sudími již během druhé dvacetiminutovky. "To bylo přesně ono. Já když jdu na buly, tak chci hrát puk. To je asi tak to jediné, co k tomu mohu říci. Na vhazování se používají různé věci," podotkl Růžička.

Chomutov je krůček od vyřazení, ale rozhodně se nevzdává. "Nikdo asi nemohl očekávat, že ze stavu 0:2 na zápasy porazíme Liberec čtyřikrát za sebou a budeme ve finále, to zase nohy na zem. Čeká nás zápas doma, kde si myslím, že nám fanoušci pomohou, my budeme hrát dobře, vyhrajeme, porazíme je, přijedeme zpátky do Liberce a pak už to bude hop, nebo trop," nastínil přání celého chomutovského týmu Růžička.