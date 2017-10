Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Třince rozehráli druhou čtvrtinu nejvyšší soutěže výhrou 4:1 nad Brnem. Úřadujícího mistra v magnetu 14. kola čistým hattrickem srazil nejlepší třinecký střelec Martin Růžička a postaral se o první porážku Komety v normálním čase na ledě soupeře. Brno vyšlo bodově naprázdno po sérii deseti zápasů, poprvé od 12. září.

Třinci patřil úvod, ale jeho svižný nástup Cienciala z velké příležitosti gólově nezhodnotil. Po nevyužité šanci Hrni ale hosté srovnali tempo a přebírali aktivitu, kterou mohl zúročit Čermák. Kapitán Komety si však vylámal zuby na Hrubcovi stejně jako Zaťovič, který v závěru první dvacetiminutovky se svým pokusem narazil na levý gólmanův beton. "První třetinu jsme nezačali úplně dobře. Spíš jsme čekali, co oni s námi předvedou. Měli jsme naplánováno na ně vletět, ale to se až tak nepovedlo," řekl třinecký útočník Erik Hrňa.

Svižný a zajímavý zápas přinesl změny stavu až v přesilovkách, které oba týmy hrály velmi dobře. Hrňa si v 27. minutě prorazil cestu od hrazení až před Čiliaka, kterého překonal ranou na vyrážečku.

Hosté ale kontrovali parádním způsobem už po 103 vteřinách. Po nádherném pasu Gulašiho na útočnou modrou čáru naservíroval v přečíslení dva na jednoho Nahodil puk Malletovi, který s přehledem zavěsil.

Třinec si vzal vedení zpět v další početní výhodě a zase v tom měl prsty Hrňa, který tentokrát přichystal bezchybnou přihrávkou před prázdnou branku gól Martinu Růžičkovi. "Jsme rádi, že jsme využili přesilovky, protože to je základ úspěchu. Ve druhé třetině už jsme byli ale herně lepší a dostali jsme se do toho," řekl Hrňa.

Agilní Hrňa zahrozil dokonce i v oslabení, ale Čiliak jeho výpad v 34. minutě překazil. Kometa se opět nadechla v úvodu třetí části a dvě slepené přesilovky v řadě strávila nastěhována před Hrubcem, permanentní tlak však ve vyrovnání nevyústil. I proto, že Haščák rozvlnil z úhlu jen boční síťku odkryté branky. "Dá se říct, že to co nám dřív vycházelo, teď nešlo. Třinec fakt dobře bránil a my naopak v oslabení udělali nějaké chyby. A dostali jsme z nich dva góly," řekl brněnský útočník Marcel Haščák.

Sotva se Třinec vrátil do pěti, Růžička byl nejrychleji před Čiliakem u vyraženého puku, poslal ho pohotově do sítě a dal osmý gól v sezoně. Kometa o snížení usilovala marně. Zohorna se sice objevil ve slibné možnosti, ale bekhendem nezamířil přesně a při tlaku Brna při závěrečné power play ujel znovu Růžička a zkompletoval hattrick. "Musíme se trochu věnovat oslabení, vylepšit ještě trochu přesilovky a pokoušet se o co nejlepší výsledky. Dnes chyběl kousek štěstí. Co nám tam minule spadlo, tak jsme teď netrefili bránu," řekl Haščák.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Zadina (Třinec): "Vítězství se nerodilo jednoduše. Víme, že Kometa má výborný mančaft, ale musím poděkovat hráčům, že zápas zvládli výborně. První třetina byla z obou stran opatrná. My jsme v ní neměli pohyb, možná, že jsme v ní tahali i za kratší konec, ale od druhé třetiny jsme se začali zvedat a využité přesilovky nás postavily na nohy. Pak se do toho kluci dostali. Myslím, že odehráli výborný zápas a parádně odbránili i přesilovky Komety."

Petr Haken (Brno): "První třetinu se oba týmy rozjížděly. Bohužel jsme dnes dostali dvě branky v oslabeních. Myslím si, že to rozhodlo, protože my jsme v přesilovkách produktivní nebyli. To byla naše velká zbraň, tentokrát nebyla využitá. To byl dnes ten nejdůležitější parametr, v čem se zápas zlomil a v čem byl Třinec lepší."

HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 27. Hrňa (Marcinko, M. Doudera), 32. Martin Růžička (Hrňa, Rákos), 46. Martin Růžička (O. Kovařčík, Marcinko), 60. Martin Růžička (Rákos, M. Doudera) - 29. Mallet (Nahodil, Gulaši). Rozhodčí: Hradil, Pražák - Ganger, V. Hanzlík. Vyloučení: 5:4. Využití: 2:0. Diváci: 4199.

Sestavy:

Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, Bartko, Linhart, Adámek, D. Musil - Martin Růžička, Marcinko, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - Irgl, Rákos, Hrňa - Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Brno: Čiliak - Štencel, Barinka, Krejčík, Gulaši, Bartejs, Malec - Erat, Hruška, Zaťovič - Vincour, Čermák, T. Svoboda - Haščák, V. Němec, Dočekal - H. Zohorna, Nahodil, Mallet. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Haken.