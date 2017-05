Praha - Trenér extraligového Chomutova a bývalý kouč národního týmu Vladimír Růžička nepřikládá přehnaně velký význam ne zcela přesvědčivým výkonům, jež podávali čeští hokejisté v základní skupině mistrovství světa. Důležitější z jeho pohledu zůstává, jak se mužstvo vypořádá se čtvrtfinálovým utkáním, které je hlavní hranicí pro hodnocení, zda lze brát vystoupení na MS jako úspěšné či nikoliv.

"Některé zápasy vypadaly dobře, jiné zase hůře. Myslím si však, že ta skupina je o tom, aby jí mužstvo zvládlo úspěšně projít a postoupit. Ale zároveň také o tom, jak se mužstvo chce dát dohromady. Stejně nejdůležitější ze všeho bude, jak zvládneme ten čtvrteční zápas, je to především o tom čtvrtfinále," řekl ČTK Růžička.

Oslovený expert to sám zažil, na střídačce české reprezentace strávil několik sezon a dovedl ji i k titulům mistrů světa v letech 2005 a 2010. Ve druhém případě se tak stalo shodou okolností s asistentem Josefem Jandačem, který nyní u mužstva působí jako hlavní trenér.

"Hledáte různá složení, různé vazby v útoku i obraně, je to těžké a občas složité. Jen přesně nevím, jak to mají trenéři nastavené s gólmany, kteří se prostřídali, protože si myslím, že brankář musí vědět, kdo je číslo jedna, kdo dvojka, kdo trojka. Nevím, zda to takhle jasně kluci vědí. Vsadili na tuhle kartu, tak uvidíme," řekl Růžička.

Jandačovi svěřenci se vypořádali s papírově lehčími soupeři, ale se silnějšími klopýtali. S Kanadou prohráli 1:4, se Švýcary 1:3 a s Finy předvedli obrat, který se povede jen výjimečně. Do 48. minuty prohrávali 0:3, nakonec vyhráli 4:3 po samostatných nájezdech.

"S těmi slabšími soupeři to bylo slušné, se silnějšími už to nebylo takové. Jak jsem říkal, je to o tom jednom utkání. A o tom, kdo to utkání zvládne. Když se to povede, máte pak šanci se porvat o medaile, ať už o zlato nebo v případě prohry v semifinále alespoň o bronz," řekl Růžička.

Plusy a minusy ve hře týmu nechtěl vyzdvihovat. "Máme tam dobré věci a také horší věci, jak to tak bývá. Nerad tohle na dálku hodnotím. Každopádně nemáme moc dobré vstupy do zápasů, což nás provází po celou sezonu. Těžko říct, čím to je, někdy to tak ale v hokeji chodí," podotkl třiapadesátiletý kouč.

Podobně nechtěl jmenovat ani v případě jednotlivých hráčů. "Líbí se mi ale kluci z Evropy, z toho jsem nadšený, že ti kluci se tam ukazují v dobrém světle. A někteří jiní se zatím naopak trošku hledají. Samozřejmě není snadné hned po dlouhé sezoně na úzkém kluzišti přepnout pro širší hřiště," uvedl Růžička.

Čtvrtfinálovým soupeřem bude ve čtvrtek velmi silné a výborně hrající Rusko. Do zápasu půjde sborná v roli velkého favorita, ale Češi dokázali Rusy v minulosti již párkrát zaskočit, mimo jiné i před sedmi lety ve finále, kdy byly karty před zápasem rozdány velmi podobně.

"U toho zápasu je úplně jedno, kdo jak teoreticky vypadá a jak velkým je kdo favoritem. To je na tom MS to nejhezčí, že i ten první, co hrál doteď skvěle, může klidně skončit. Určitě je na co se těšit, budou to výborné zápasy. A hlavně - ve čtvrtfinále si moc nevyberete, všichni hrají dobře. Rozpačitý jsem z té osmičky jedině z Finů, v tom se opravdu nevyznám, co oni zatím předváděli. Dostávali hrozně laciné góly," poznamenal Růžička.

Základem skládačky, která bude potřebná k postupu, je podle něho dobrá obrana. "Hodně důležité také bude, jak zachytá brankář. Jak dají Rusové góly, tak je to s nimi pak opravdu hrozně těžké. A bude samozřejmě rozhodovat i koncovka, jak se nám bude dařit proměňovat šance. Naším plusem je, že se nemusíme stěhovat, bude určitě výhoda hrát na stejném místě, kde jsme hráli na turnaji dosud," uzavřel Růžička.