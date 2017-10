Brusel - Britská premiérka Theresa Mayová ve čtvrtek večer na summitu Evropské unie seznámila šéfy států a vlád ostatních zemí EU do větších podrobností s tím, co už před několika týdny zmiňovala při svém projevu v italské Florencii. Novinářům to po konci prvního dne jednání řekl nizozemský ministerský předseda Mark Rutte s tím, že nové návrhy nyní nezazněly. Sama Mayová jednání opustila, aniž s novináři promluvila.

Podle německé kancléřky Angely Merkelové musí obě strany rozhovorů ještě dál tvrdě pracovat tak, aby bylo možné rozhodnout o posunu jednání do jejich druhé fáze. To na tomto summitu lídři ostatních 27 zemí zatím nepodpoří, ačkoliv Merkelová uvedla, že vyjednávání krok za krokem pokračují a ona prý nemá pochybnosti, že se podaří dosáhnout dobré dohody.

"Diskuse nebyla. Poslechli jsme si krátké prohlášení britské premiérky. V zásadě doplnila detaily a pozadí k tomu, co už říkala ve Florencii," řekl při odchodu novinářům Rutte.

Mayová v zářijovém projevu ve Florencii vyzvala k odvážnému přístupu při ustavení budoucího nového, "hlubokého a speciálního" partnerského vztahu mezi Británií a EU. Zároveň dala jasně najevo, že má zájem o dvouleté přechodné období po odchodu Británie z unie v březnu 2019, aby se obě strany pohodlně přizpůsobily novým pravidlům.

Podle Rutteho bylo čtvrteční prohlášení Mayové užitečné. Připomněl, že příští summit EU se odehraje v prosinci.

Do té doby tak nyní mají obě strany rozhovorů o brexitu čas, aby v jejich první fázi dosáhly "dostatečného pokroku" v klíčových otázkách práv občanů unie v Británii po brexitu a finančního vyrovnání. Teprve pak chtějí ostatní unijní země začít s Londýnem hovořit o přechodném období a budoucích obchodních a dalších vztazích.

Po pěti jednacích kolech v první části rozhovorů byl však unijní vyjednavač Michel Barnier skeptický a už dopředu uváděl, že dnes nedoporučí premiérům a prezidentům jednání posunout směrem do budoucna. Vrcholní představitelé 27 zemí by tak dnes měli jen rozhodnout o začátku vnitřní diskuse uvnitř EU o tom, co si unie od této další fáze vlastně slibuje. V prosinci by tak měla být unijní strana na onu druhou fázi připravena.