New York - Český hokejový obránce Jan Rutta vstřelil v premiéře v dresu Chicaga v přípravném utkání před NHL vítězný gól. Blackhawks vyhráli v Columbusu 5:2 a sedmadvacetiletý dosavadní hráč Chomutova ve 33. minutě zvýšil na 3:0. V boji o premiéru ve slavné soutěži se znovu ukázal i útočník Tomáš Hyka, který pomohl brankou a asistencí k výhře nováčka Vegas v Denveru nad domácím Coloradem 4:1. Trefil se také Filip Chlapík, jehož Ottawa v úterý zvítězila v Torontu 5:2.

Rutta podepsal v červnu s Chicagem jako nedraftovaný volný hráč roční dvoucestnou smlouvu a vydal se na první zahraniční angažmá v kariéře. V prvním testu nastoupil v obranné dvojici s krajanem Michalem Kempným a strávil na ledě 23 minut a 52 sekund, díky čemuž byl nejvytíženějším hráčem Chicaga v utkání.

Účastník letošního mistrovství světa v Paříži se zapsal mezi střelce poněkud kuriózně. Puk se po jeho ráně od modré čáry vrátil od zadního mantinelu do brankoviště a gólman Joonas Korpisalo jej levou bruslí srazil za brankovou čáru.

Rutta věří, že z české extraligy to do boje o NHL není pro hráče velký skok. "Když jsem šel z extraligy do české reprezentace, každý mi říkal, že je to velký krok, ale v mojí mysli to tak nebylo. Myslím si, že to není špatná soutěž. Samozřejmě nejlepší hráči světa hrají tady, je to prostě jiné. U nás je větší hřiště, menší haly, ale špatná extraliga není," řekl Rutta deníku Chicago Tribune.

Čtyřiadvacetiletý Hyka, který v červnu uzavřel také jako volný hráč s Golden Knights roční kontrakt, je nadále při střelecké chuti. V neděli dvěma góly přispěl k výhře 9:4 na ledě Vancouveru ve vůbec prvním vystoupení Vegas, předtím skóroval i v obou duelech nováčků proti nadějím Los Angeles a vidět byl také v Denveru.

Dosavadní opora Mladé Boleslavi nejdříve v osmé minutě v přesilové hře křížnou přihrávkou ideálně uvolnila Oskara Lindberga a švédský útočník u levé tyče do odkryté branky zvýšil na 3:0. Necelých pět minut před koncem Hyka po přečíslení prostřelil Spencera Martina mezi betony a upravil na konečných 4:1.

Dvacetiletý Chlapík se trefil v power play Maple Leafs z poloviny hřiště do prázdné branky a zvýšil náskok Ottawy na 4:2. Senators jej draftovali v roce 2015 ve druhém kole na 48. pozici a Chlapík poslední tři sezony působil v Charlottetownu v juniorské QMJHL.

Šestice českých hokejistů se představila v duelu Bostonu s Detroitem a na výhře domácích Bruins se podíleli shodně asistencí zkušený centr David Krejčí a dvacetiletý obránce Jakub Zbořil. Za Boston nastoupil i kanonýr David Pastrňák, který teprve ve čtvrtek jako chráněný volný hráč podepsal s Bruins nový šestiletý kontrakt na 40 milionů dolarů (asi 878 milionů korun).

V brance Red Wings odchytal první polovinu zápasu Petr Mrázek, který inkasoval z 21 střel dv a góly. V sestavě Detroitu v prvním testu nechyběli ani útočník Martin Frk a obránce Libor Šulák. Třiadvacetiletý účastník mistrovství světa v Paříži, který hrál poslední dva roky v EBEL za Znojmo, se v květnu upsal Red Wings na dva roky jako nedraftovaný volný hráč.

Přípravné zápasy před NHL:

--------

Nashville - Florida 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)

Branky: 34. McLeod, 39. Pettersson, 52. Arvidsson - 30. a 42. Brickley, 5. Haapala, 51. Matheson, 60. Malgin.

Boston - Detroit 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Branky: 24. Fitzgerald (Zbořil, Krejčí), 28. Heinen, 38. Czarnik z trestného střílení, 58. Purcell - 40. Mantha, 44. Larkin. Brankář Petr Mrázek (Detroit) odchytal 29:58 minuty, z 21 střel inkasoval dvě branky a měl úspěšnost zákroků 90,5 procenta.

Pittsburgh - Buffalo 3:4 v prodl. (0:1, 1:1, 2:1 - 0:1), hráno v University Parku v Pensylvánii

Branky: 21. Aston-Reese, 43. McClement, 49. Määttä - 13. a 31. Pominville, 38. Tennyson, 61. Eichel.

Columbus - Chicago 2:5 (0:1, 0:4, 2:0)

Branky: 46. a 57. S. Jones - 11. Franson, 21. Dauphin, 33. Rutta, 33. Schmaltz, 38. Hinostroza.

Tampa Bay - Carolina 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky: 36. Erne - 4. Williams, 25. Teräväinen.

Toronto - Ottawa 2:5 (2:1, 0:1, 0:3)

Branky: 12. Marleau, 18. J. van Riemsdyk - 5. L. Brown, 36. Claesson, 51. Burgdoefer, 59. F. Chlapík, 60. Sieloff.

Nashville - Florida 3:2 v prodl. (0:1, 2:0, 0:1 - 1:0)

Branky: 36. a 64. Salomäki, 39. Sissons - 16. Trocheck, 53. McCann.

Dallas - St. Louis 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)

Branky: 12. Janmark, 25. Caamano, 49. Ritchie, 53. Jamie Benn, 59. Pitlick - 4. Megan, 12. Kostin, 33. Blais (Sobotka).

Colorado - Las Vegas 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)

Branky: 38. MacKinnon - 6. Hunt, 7. Marchessault, 8. Lindberg (Hyka), 56. Hyka.

San Jose - Anaheim 5:0 (1:0, 4:0, 0:0)

Branky: 20. Sandberg, 22. O'Regan, 33. Boedker, 36. Labanc, 37. Bollig.