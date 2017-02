Monako - Ruští atleti po olympijských hrách v Riu de Janeiro přijdou s největší pravděpodobností také o účast na letošním mistrovství světa v Londýně. Mezinárodní federace IAAF po dnešním zasedání své rady v Monaku uvedla, že suspendace Ruska stále trvá. Podle zvláštní pracovní skupiny nestihnou Rusové požadovaná antidopingová kritéria do srpnového MS splnit.

IAAF suspendovala Rusko kvůli podezření ze státem řízeného systematického dopingu v listopadu roku 2015. Od té doby se atleti pod ruskou vlajkou nesmějí účastnit mezinárodních akcí. Prezident IAAF Sebastian Coe dnes uvedl, že ruská suspendace nejspíš nebude zcela zrušena dříve než v listopadu. To by znamenalo absenci Ruska na MS v Londýně.

Předseda pracovní skupiny IAAF Rune Andersen uvedl, že ačkoli má za sebou s ruskými funkcionáři "produktivní jednání", musí ruská strana splnit ještě mnoho podmínek. Na posledním zasedání rady IAAF loni v prosinci pracovní skupina uvedla, že "omilostnění" Ruska brání mimo jiné absence funkční antidopingové laboratoře. Od loňského února se o testování ruských atletů stará britská antidopingová agentura UKAD.

Vybraní ruští atleti by nicméně navzdory suspendaci národního svazu mohli startovat už na březnovém halovém mistrovství Evropy v Bělehradě jako nezávislí sportovci. IAAF oznámila, že žádost o využití této možnosti podalo 35 ruských atletů, které mezinárodní federace zařadila do svého programu registrovaného testování.

IAAF dnes také zastavila možnost změnit státní příslušnost atletů podle aktuálních pravidel, jež podle Coea připomínají přestupový trh podobný například fotbalu. "Mluvil jsem s mnoha členy národních federací, kteří pravidelně dostávají seznamy atletů, co jsou ochotni změnit příslušnost. Tohle není udržitelný systém," uvedl Coe. Nová pravidla, jež by zabránila masivnímu převlékání reprezentačních dresů, tak jak se to děje především u běžců z Keni a Etiopie, by IAAF měla přijmout ještě do konce roku.