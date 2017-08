Praha - Zahraniční obchod skončil v červnu v přebytku 18,8 miliardy korun, což bylo o 1,3 miliardy korun méně než loni v červnu. Stavební výroba reálně meziročně zrychlila růst na 8,5 procenta z květnových 4,7 procenta. Průmyslová výroba zpomalila meziroční růst na 2,2 procenta z květnových 8,1 procenta. Červnová data zveřejnil Český statistický úřad.

Stavební výroba v ČR se odrazila ode dna

Stavební výroba v České republice v červnu meziročně reálně zrychlila růst na 8,5 procenta z květnových 4,7 procenta. Vývoj ovlivnil zejména růst pozemního stavitelství. Vyplývá to z údajů ČSÚ.

Podle analytiků oslovených ČTK aktuální data dokazují, že stavební výroba se v posledních měsících odrazila ode dna.

Hlavní ekonom Cyrrus Lukáš Kovanda uvedl, že stavebnictví v Česku se vyvíjí nejslibněji za poslední takřka dva roky. "V červnu rostla stavební produkce meziročně nejrychleji od předloňského července. Tehdy ale vrcholila stavební činnost v oblasti inženýrského stavitelství daná překotným dočerpáváním prostředků z evropských fondů. Nyní má vzestup stabilnější základy, jelikož se opírá o růst produkce v oblasti stavitelství pozemního a obecnou ekonomickou prosperitu," řekl ČTK.

Statistici uvedli, že produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 13,7 procenta, naopak produkce v inženýrském stavitelství se snížila o 2,2 procenta. Meziměsíčně celková stavební výroba reálně stoupla o 0,2 procenta.

Stavební úřady vydaly v letos v červnu 7226 stavebních povolení, meziročně o 0,1 procenta méně. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 28,4 miliardy Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 se zvýšila o 21,4 procenta, uvedl ČSÚ.

V květnu se začalo stavět 2617 bytů, což je o 26,2 procenta více než ve stejném období loni. Počet dokončených bytů pak meziročně vzrostl o 28,5 procenta na 2498 bytů.

Pracovníků ve stavebních firmách s 50 a více zaměstnanci ubylo v červnu meziročně o 2,1 procenta. Jejich průměrná hrubá měsíční nominální mzda vzrostla o šest procent na 34.352 korun.

Růst průmyslu zbrzdily zahlcené automobilky

Průmyslová výroba v červnu zpomalila meziroční růst na 2,2 procenta z květnových 8,1 procenta. Dařilo se výrobě aut, pryžových a plastových výrobků a kovovýrobě. Pokles naopak zaznamenaly výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla, těžba a výroba ostatních dopravních prostředků, kam patří třeba produkce lodí, lokomotiv, letadel či jízdních kol. Informoval o tom ČSÚ.

Proti předchozímu měsíci byla průmyslová produkce po vyloučení sezonních vlivů reálně meziměsíčně nižší o 3,8 procenta.

Za zpomalením růstu stojí hlavně automobilky, jejichž kapacity jsou zahlceny a nemají už téměř žádný prostor pro další expanzi, uvedli analytici, které ČTK oslovila. Přesto by měl podle nich průmysl ve druhém pololetí pokračovat v růstu.

"Průmysl v souladu s očekáváním trhu neudržel svoji květnovou rekordní dynamiku, avšak ochlazení svým rozsahem překvapilo," komentoval čísla analytik UniCredit Bank Jiří Pour. Průmysl podle něj nicméně nadále vykazuje pěkné výsledky, a podporuje tak současný ekonomický růst. Solidní tempo průmyslových zakázek naznačuje, že průmyslu se bude dařit i nadále, dodal.

Podle statistiků přispěla nejvíce k meziročnímu růstu produkce motorových vozidel, přívěsů a návěsů, která byla vyšší o 3,3 procenta. Výroba pryžových a plastových výrobků vzrostla o 7,7 procenta a kovovýroba o 4,1 procenta. Naopak výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu klesla o 6,5 procenta, výroba ostatních dopravních prostředků o 25,2 procenta a těžba a dobývaní o 16,5 procenta.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v červnu meziročně vzrostly o 4,9 procenta. Hodnota nových zakázek byla proti loňskému červnu vyšší o 4,8 procenta. "Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 1,7 procenta, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 11,1 procenta," uvedl ČSÚ.

V průmyslových podnicích, které zaměstnávají více než 50 lidí, se v červnu meziročně zvýšil počet zaměstnanců o 1,8 procenta. Jejich průměrná mzda činila 31.092 korun a proti loňskému červnu byla o 6,5 procenta vyšší.

V celém druhém čtvrtletí vzrostla průmyslová produkce meziročně o 2,6 procenta. Po očištění o vliv počtu pracovních dnů byla vyšší o 6,2 procenta. Ve letošním 2. čtvrtletí bylo totiž ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o čtyři pracovní dny méně. Proti prvnímu čtvrtletí stoupla průmyslová výroba po vyloučení sezonních vlivů reálně o 1,3 procenta.

Za zpomalením vývozu v červnu stál pokles exportu aut

Zahraniční obchod skončil v červnu přebytkem 18,8 miliardy korun, což bylo o 1,3 miliardy korun méně než před rokem. Vývoz vzrostl meziročně o 4,7 procenta na 310,4 miliardy korun. Dovoz rostl rychleji, a to o 5,5 procenta. Za pololetí přebytek zahraničního obchodu meziročně klesl o 17 miliard na 106,5 miliardy korun. Vyplývá to z předběžných dat obchodu v národním pojetí, která zveřejnil ČSÚ.

Za zpomalením tempa exportu v červnu byl hlavně pokles vývozu motorových vozidel, shodují se analytici. Hodnota českého vývozu se druhým měsícem drží nad 300 miliardami korun.

"Červnové výsledky sice neohromí jako excelentní data z května, i nadále však ukazují na zlepšení ekonomické situace v zahraničí a sílící domácí poptávku," uvedl hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek.

Podle Asociace exportérů výkon exportu se i přes řadu nepříznivých vlivů, jako je nedostatek pracovníků na trhu práce, daří držet na vysoké úrovni. "To dokazuje meziroční porovnání prvního půlroku. Vývoz za tuto dobu stoupl o 6,1 procenta. Protichůdným trendem je ale ještě výraznější zvyšování dovozu, o 7,6 procenta, kterému exportéři nedokážou čelit," uvedl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. Zbytek roku podle něj bude poznamenán výrazněji posilující korunou a pokračujícím nedostatkem pracovních sil především ve výrobě.

V červnovém výsledku se nepříznivě odrazil obchod s ropou a zemním plynem, který prohloubil schodek na 4,5 miliardy korun. V obchodu s auty se vlivem vyššího dovozu přebytek o půl miliardy ztenčil. Příznivě na celkovou bilanci působil především menší deficit bilance obchodu s koksem a rafinovanými ropnými produkty.

Přebytek obchodu se státy Evropské unie v červnu meziročně stoupl o 3,1 miliardy na 60,4 miliardy korun. Vývoz směřuje především do Německa, kam v červnu mířilo zboží za 96,2 miliardy korun. To bylo o 1,3 miliardy víc než loni v červnu. Zvýšil se také vývoz do Francie, Nizozemska, Polska či Rakouska. Ze zemí mimo EU stoupl vývoz do USA, Číny a Ruska.

Téměř třetinu českého vývozu představují motorová vozidla. V červnu se jich z Česka vyvezlo za 88,383 miliardy korun, což bylo o téměř dvě miliardy více než před rokem. Naproti tomu importéři ze zahraničí dovezli vozidla za 48 miliard korun, což bylo o 2,5 miliardy více než loni.