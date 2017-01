Peking - Tempo růstu čínské ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí zrychlilo v meziročním srovnání na 6,8 procenta z 6,7 v předchozích třech měsících. Ekonomiku podpořily vyšší výdaje vlády a rekordní půjčky od bank. Za celý rok druhá největší ekonomika světa vzrostla o 6,7 procenta, což byl nejpomalejší růst za 26 let. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil čínský statistický úřad.

Ekonomové dotazovaní agenturou Reuters očekávali, že hrubý domácí produkt Číny stoupne ve čtvrtém čtvrtletí i za celý rok o 6,7 procenta. Cílem vlády bylo dosáhnout růstu v rozmezí 6,5 procenta až sedm procent. Předloni ekonomika expandovala o 6,9 procenta.

Ekonomika Číny je na tom nyní lépe než ve stejném období loni, země však v letošním roce stojí před vyššími nejistotami. Šílenství na trhu s bydlením vykazuje známky ochlazení a dopad předchozích stimulačních opatření by se měl letos vytratit. Do nového tlaku by se mohl dostat také stagnující vývoz, pokud nový americký prezident Donald Trump přijme větší ochranářský postoj ohledně obchodu. Očekává se také, že čínský jüan dále oslabí, což by mělo dopad na devizové rezervy.

V mezičtvrtletním srovnání se HDP za říjen až prosinec zvýšil o 1,7 procenta po růstu o 1,8 procenta za červenec až září. Výsledek byl v souladu s očekáváním analytiků.