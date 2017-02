Praha - Růst české ekonomiky loni zpomalil na 2,3 procenta. Předloni růst činil 4,6 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu hrubého domácího produktu (HDP), který zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Růst HDP zpomalil také ve 4. čtvrtletí roku 2016, když meziročně stoupl o 1,7 procenta. Mezičtvrtletní růst stagnoval na 0,2 procenta. Podle analytiků byla za zpomalením loňského růstu ekonomiky především nižší investiční aktivita.

K růstu HDP za celý loňský rok přispěly podle ČSÚ hlavně spotřeba domácností a zahraniční obchod. "Z rostoucí domácí a zahraniční poptávky těžila většina odvětví národního hospodářství, zejména zpracovatelský průmysl. Výjimkou bylo stavebnictví, jehož výkonnost byla výrazně nižší než v roce 2015," sdělili statistici.

Posílení ekonomiky za celý loňský rok i za samotné 4. čtvrtletí bylo nejnižší za poslední tři roky. V roce 2015 ekonomika posílila o 4,6 procenta a v roce 2014 o 2,7 procenta. V letech 2013 a 2012 naopak hospodářství mírně oslabovalo. Nižší meziroční růst za čtvrté čtvrtletí naposledy tuzemská ekonomika zaznamenala na konci roku 2013, kdy ve 4. čtvrtletí HDP stoupl jen o 1,3 procenta.

Růst ekonomiky byl loni nižší, než předpokládali odborníci. Analytici oslovení ČTK odhadovali, že za celý rok HDP stoupne o 2,5 procenta a ve 4. čtvrtletí zrychlí mezičtvrtletní růst na 0,8 procenta.

HDP představuje celkovou peněžní hodnotu všech výrobků a služeb vytvořených na určitém území za dané období. Rychlý odhad HDP pouze nastiňuje, jakým tempem ekonomika pravděpodobně rostla. Spolehlivějším ukazatelem vývoje tuzemského hospodářství bude až pozdější zpřesněný odhad.

Pro srovnání například HDP Německa loni podle německého statistického úřadu vzrostl o 1,9 procenta, což je nejprudší tempo za pět let. Tempo meziročního růstu hrubého domácího produktu Slovenska v loňském čtvrtém čtvrtletí zrychlilo na 3,1 procenta ze tří procent ve třetím kvartálu.

Analytici: Za zpomalením růstu HDP byla nižší investiční aktivita

Za zpomalením růstu české ekonomiky v roce 2016 stála především nižší investiční aktivita. Růst naopak táhla chuť spotřebitelů utrácet, shodli se analytici oslovení ČTK. V letošním roce ekonomové čekají podobný růst jako loni, případně mírně vyšší.

"Česká ekonomika se do konce loňského roku nevzpamatovala z letní slabosti a její tempo růstu ve čtvrtém kvartálu citelně zaostalo za očekáváními. Celoroční růst tak skončil o desetinu procentního bodu hůře, než se čekalo," komentoval čísla analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Z dosud zveřejněných informací podle něj vyplývá, že slabostí trpěla především investiční aktivita, přestože byla ve srovnávacím období konce roku 2015 již za cyklickým vrcholem.

"Mírnější tempo v roce 2016 bylo zapříčiněno jak vysokou srovnávací základnou z roku 2015, tak i slabšími investicemi," souhlasila analytička Raiffeisenbank Monika Junicke. Naopak chuť tuzemských spotřebitelů utrácet zůstává spolu s vývozem do zahraničí tahounem české ekonomiky. Spotřebu domácností podpořil růst mezd a platů i nízká nezaměstnanost, dodala.

Analytik Komerční banky Viktor Zeisel předpokládá, že za negativním překvapením do velké míry stála též nižší tvorba zásob. Jestli se tato domněnka potvrdí, tak to pro českou ekonomiku neznamená tak špatnou zprávu. Vývoj zásob totiž nesvědčí o zhoršujícím se stavu české ekonomiky. Předstihové indikátory průzkumu důvěry mapované statistickým úřadem stále ukazují na velmi dobrou výkonnost ekonomiky, podotkl.

Celkový růst o 2,3 procenta je podle hlavní ekonomky České bankovní asociace Evy Zamrazilové v kontextu mimořádně dobrého roku 2015 slušný výsledek. Nerovnoměrné čerpání fondů EU v jednotlivých letech totiž výsledky hospodářství rozkolísává a ztěžuje posouzení reálného výkonu ekonomiky. Růst HDP v posledním čtvrtletí zklamal, nicméně slabá data z průmyslu a maloobchodu zpomalení signalizovala s předstihem. Podnikatelé jsou v očekávání blížícího se ukončení kurzového závazku centrální banky opatrnější, spotřebitelé začínají vnímat vyšší inflaci, upozornila.

Předběžný údaj o výkonu HDP za závěrečné čtvrtletí 2016 hlásí slabší růst, než co očekával finanční trh a Česká národní banka, nicméně na její úvahy o konci kurzového závazku by to podle analytika Generali Investments Radomíra Jáče nemělo mít vliv. Data o HDP za závěrečné čtvrtletí by neměla být vnímána coby signál o zpomalení růstu české ekonomiky. Jak vnější, tak domácí faktory hovoří pro scénář zrychlení tempa růstu HDP v průběhu letošního roku, poznamenal.

Analytik ČSOB Petr Dufek očekává, že výsledky české ekonomiky v letošním roce budou velmi podobné těm loňským. Kritickým faktorem zůstává, zda začnou opět růst investice a samozřejmě i rychlost, s jakou porostou mzdy. Jsou to dva faktory, které spolu úzce souvisí. Podle průzkumů mezi firmami je chuť investovat zejména do strojního vybavení vysoká, avšak stále větším problémem se stává nedostatek vhodných pracovníků. Od veřejných investic si toho zatím příliš neslibuje. "V letošním roce česká ekonomika poroste přibližně o 2,4 procenta," odhadl.

Meziroční změny HDP (v procentech):

2016 2,3 2015 4,6 2014 2,7 2013 -0,5 2012 -0,7 2011 2,0 2010 2,1 2009 -4,7 2008 2,5 2007 5,5

Zdroj: ČSÚ