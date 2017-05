Kolín nad Rýnem - Hokejisté Ruska porazili v úvodním utkání mistrovství světa v základní skupině A Švédsko 2:1 po samostatných nájezdech. O úspěchu sborné, kteří v utkání inkasovali jako první, rozhodl v Kolíně nad Rýnem Artěmij Panarin. Německo zahájilo šampionát, který pořádají společně s Francií, vítězstvím nad týmem USA 2:1.

Hned první minuty duelu dvou tradičních soupeřů před více než 18 tisíci diváky přinesly výborný hokej. Švédové začali náporem, ale větší možnosti měl soupeř: Fastha v jejich brance prověřil Tělegin, v páté minutě ho pak zachránila tyčka při pokusu Provorova.

V koncovce přečíslení tří na dva ztroskotal Andronov na Fasthovi. V 15. minutě ale na sebe navázal pozornost Rusů u postranního hrazení Rask, našel najíždějícího Eliase Lindholma a ten z mezikruží propálil Vasilevského. Rusové hráli ještě před přestávkou přesilovku, ale bídně.

Obraz druhého dějství byl znovu vyrovnaný. Vasilevskij dokázal vytěsnit ránu Johna Klingberga, Seveřané zahrozili při svém oslabení. V 31. minutě pálil ostře z jízdy Panarin, jenže Fasth byl pozorný. Švédové si chvilku nato zahráli jedinou svou početní výhodu v utkání, působili v ní ale bezradně. Bomba Mironova ve 35. minutě skončila těsně vedle.

Ve třetí třetině byla sborná výrazně aktivnější a soupeře přestřílela 14:3 co do počtu přesných ran mezi tyče. Vyplatilo se - na konci 44. minuty vyrovnal Andronov, když Fasth nepřečetl včas manévry Barabanova za svou brankou a nestihl zasáhnout proti snadnému doklepnutí Andronova. Poté už oba týmy hlídaly alespoň zisk bodu při vstupu do turnaje a rozhodnutí do konce základní hrací doby nepřišlo.

"Možná jsme nehráli moc dobře v prvních dvou třetinách, ale v té třetí jsme to napravili. Pracovali jsme ještě tvrději, ještě o něco více bruslili a kluci vůbec nic nevypustili. Blokovali výborně střely a pomáhali mi, abych viděl puk. Nebylo lehké se hned adaptovat, ale spoluhráči mi to usnadnili tím, jak hráli," ocenil výkon týmu ruský gólman Andrej Vasilevskij.

Během prodloužení ve třech na obou stranách jel zcela sám na Fastha Kučerov, blafákem do bekhendu však minul branku. Blízko k rozhodnutí měl na druhé straně i Rask, přesto nakonec došlo až na nájezdy. Panarin uspěl jako první ve druhé sérii, Nylander nedokázal odpovědět.

"Byl to těžký, ale dobrý zápas. Prvních 15 až 16 minut jsme odehráli excelentně. Dobře jsme forčekovali, zachytávali jejich přechod do útoku a sami jsme skórovali. Ve druhé části jsme se drželi trošku zpátky, ve třetí pak mělo Rusko navrch a bylo silnější a silnější. Je dobré, že máme tento zápas za sebou, byl pro nás určitým měřítkem," prohlásil kouč poražených Rikard Grönborg.

Švédsko - Rusko 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 15. E. Lindholm (V. Rask, Hedman) - 44. Andronov (Barabanov, Provorov), rozhodující sam. nájezd Panarin. Rozhodčí: Salonen (Fin.), Stricker - Kaderli (oba Švýc.), Vanoosten (Kan.). Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 18.537.

Sestavy:

Švédsko: Fasth - Stralman, Hedman, Ekman-Larsson, Brodin, J. Klingberg, Edler - E. Lindholm, V. Rask, Landeskog - Omark, Krüger, Eriksson Ek - W. Nylander, Karlsson, Söderberg - C. Klingberg, J. Lundqvist, Nordström. Trenér: Rikard Grönborg.

Rusko: Vasilevskij - Gavrikov, Kiselevič, Antipin, Bělov, Provorov, Mironov, Zub - Tělegin, Andronov, Plotnikov - Panarin, Šipačov, Dadonov - Kučerov, Namestnikov, Gusev - Mozjakin, Tkačov, Barabanov. Trenér: Oleg Znarok.

Domácí Německo začalo MS vítězně, porazilo USA 2:1

Hokejisté Německa zahájili mistrovství světa, které pořádají společně s Francií, vítězství nad týmem USA 2:1. Zámořský favorit sice dokázal po polovině třetí třetiny dotáhnout manko, které měl od úvodního dějství, jenže pak rozhodl v přesilovce útočník Patrick Hager.

Před vyprodanou arénou s 18.688 diváky sehrál domácí výběr s Američany zcela vyrovnanou partii. Úvodní minuty sice přinesly šance v podání zámořského týmu, ale šikula Gaudreau nenašel recept na překonání gólmana Greisse, Schmaltz trefil jen tyč a Keller nemířil přesně.

Do vedení tak mohli jít Němci. V 11. minutě až příliš dlouho váhal s uklizením kotouče z prostoru brankoviště Lee, důrazný Rieder mu ho sebral a s pomocí tyče pokořil strážce americké branky Howarda. Vzápětí hráli Němci přesilovku, ale neuspěli. Po jejím skončení vyhrál Greiss další minisouboj s Gaudreauem a McAvoy v další příležitosti minul.

Střelec úvodní trefy měl příležitost zvýšit ve 28. minutě, jenže Howard byl proti. Gólman Detroitu se zaskvěl následně i proti Mackovi. Ve 34. minutě se řítil do koncovky osamocený Copp, místo vyrovnání však zamířil mimo tři tyče.

Američané ale na kýžený gól na 1:1 přece jen dosáhli. Bjugstada sice ještě vychytal skvělý Greiss, přesně po 51 odehraných minutách však využil zakrytého výhledu německého brankáře Murphy a zacílil přesně k tyči. Vzápětí mohl dokonat obrat Lee, místo toho ale vrátil Němce na koně v početní výhodě pohotově tečující Hager.

Zámořský celek si tak vyrovnání užil jen necelé tři minuty. Howard pak vychytal Tiffelse. Závěrečné dvě minuty to Američané zkusili v šesti bez brankáře, Němci však cennou výhru uhájili.

USA - Německo 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 51. C. Murphy (Larkin, Nelson) - 11. Rieder (Reimer, Kahun), 54. Hager (D. Seidenberg, Gogulla). Rozhodčí: Gouin (Kan.), Kubuš (SR) - Sormunen (Fin.), Suchánek (ČR). Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 18.688.

Sestavy:

USA: Howard - DeKeyser, C. Murphy, Hanifin, Trouba, T. van Riemsdyk, McAvoy, Brickley - Lee, Eichel, Gaudreau - Nelson, Larkin, Bjugstad - Keller, Dvorak, Schmaltz - Greenway, Copp, Compher - Bjork. Trenér: Jeff Blashill.

Německo: Greiss - Müller, D. Seidenberg, Abeltshauser, Krueger, Hördler, Reul - Macek, Kahun, Rieder - Ehliz, Tiffels, Reimer - Gogulla, Hager, Schütz - Y. Seidenberg, Fauser, Kink - Plachta. Trenér: Marco Sturm.