Göteborg - Hokejisté Ruska porazili na Švédských hrách v Göteborgu domácí tým 4:2 a vyhráli sedmý z osmi zápasů v této sezoně Euro Hockey Tour. Hattrick vstřelil útočník Kirill Kaprizov. Sborné stačí v nedělním utkání proti českému týmu k turnajovému triumfu bod.

Z duelu bylo odehráno pouhých 48 vteřin a skončil pro Händemarka se Světlakovem. Domácí útočník dohrál kvůli svému zákroku, za který mu sudí udělili trest na pět minut a do konce utkání, jeho ruský protějšek následkem faulu.

Sborná si sice vypracovala v dlouhé početní výhodě sérii příležitostí, domácího gólmana Lindbäcka zachraňovala i branková konstrukce, ale stav se neměnil. Ve dvou klasických přesilovkách pak neuspěli ani Švédové. V 15. minutě otevřel v přesilovce Rusů svůj střelecký účet Kaprizov. Fantenberg odpověděl, jenže záhy po rozehrání ujel domácím Karpov a vrátil sborné vedení.

Na začátku druhého dějství měli šance Thuresson, Bergström a Gynge. Lindbäck na druhé straně vychytal Kručinina. Švédsko pak nevyužilo půlminutovou přesilovku pět na tři, ale v té klasické se následně prosadil k radosti poprvé zaplněné haly Bergström. Uběhlo ale jen 38 vteřin a Rusko znovu vedlo zásluhou Kaprizova.

Sorokin se měl co ohánět na začátku třetí třetiny, kdy se v dobrých příležitostech ocitli Bergström a dorážející Gynge, ale Rusové drželi těsné vedení. A ještě ho zvýraznili v 48. minutě, když využili přesilovku pět na tři a Kaprizov zkompletoval hattrick. Švédsko se ještě zkoušelo vrátit do zápasu, ale nepovedlo se mu to ani v dlouhé power play.

Švédské hokejové hry v Göteborgu, součást Euro Hockey Tour:

Švédsko - Rusko 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 17. Fantenberg (Bergström, Gynge), 39. Bergström (Fantenberg, Klingberg) - 15. Kaprizov (Golyšev), 17. Karpov (Musin, Rykov), 40. Kaprizov (Golyšev), 48. Kaprizov (Tkačov, Bereglazov). Vyloučení: 5:8, navíc Händemark (Švédsko) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:2. Diváci: 10.347.

Švédsko: Lindbäck - Fantenberg, Tömmernes, Nygren, Borgman, Rosén, Holm, Aho - Thuresson, Ryno, Eriksson Ek - Gynge, Zackrisson, Bergström - Everberg, J. Lundqvist, Klingberg - Brodin, Händemark, Lundh. Trenér: Rikard Grönborg.

Rusko: Sorokin - Ljubuškin, Bereglazov, Musin, Jarullin, Arzamascev, Rykov, Osipov - Kaprizov, Tkačov, Golyšev - Sannikov, Šalunov, Šumakov - Mamin, Svetlakov, Kručinin - Karpov, Prochorkin, A. Fjodorov - Okulov. Trenér: Oleg Znarok.

Tabulka turnaje:

1. Rusko 2 2 0 0 0 6:3 6 2. ČR 2 1 0 0 1 9:6 3 3. Švédsko 2 1 0 0 1 7:6 3 4. Finsko 2 0 0 0 2 2:9 0