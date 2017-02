Petrohrad - Hokejisté Ruska vstoupili do Švédských her výhrou doma v Petrohradu nad Finskem 2:1 a díky šestému vítězství ze sedmi duelů vládnou suverénně tabulce Euro Hockey Tour. V čase 58:24 rozhodl o plném bodovém zisku sborné Anatolij Golyšev. Po přesunu do Göteborgu čeká Rusy v sobotu zápas s domácím Švédskem, Finové změří síly s Čechy.

Seveřané hned v úvodu přečkali oslabení při Koivistově vyloučení a v osmé minutě je mohl dostat do vedení Hintz, ale Šesťorkin jeho šanci zlikvidoval. Koskinen si také s pokusy Rusů poradil. Další možnost Suomi měl Nättinen a sborná se ubránila i při Bereglazovově trestu.

V druhém dějství nevyužil příležitost Finů Suomela, za domácí neuspěl v úniku bekhendovým pokusem Kaprizov. Finové se pak ubránili při dalším Koivistově pobytu na trestné lavici, ale v 36. minutě už inkasovali. Kručinin střelou z levého kruhu překonal Koskinena, který měl zakrytý výhled.

Na začátku třetí třetiny nejdříve neuspěl v dalším úniku Kaprizov. Naopak Palola ze sólového nájezdu Šesťorkina překonal a vyrovnal. Finové odolali při trestu Erkinjunttiho, ale v 59. minutě inkasovali. Tkačovovu střelu tečoval Golyšev. Rusové ztratili body v této sezoně EHT pouze při vstupu do prosincového domácího Channel One Cupu v Moskvě, kde prohráli se Švédskem 1:3.