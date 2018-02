ČTK/AP/Jae C. Hong

Pchjongčchang - Ruští hokejisté vyhráli olympijský turnaj v Pchjongčchangu, ve finále porazili Německo po dramatické bitvě 4:3 v prodloužení. Olympijské zlato získala sborná po 26 letech. Od triumfu v Albertville dosáhli Rusové na stříbro v Naganu 1998 a bronz v Salt Lake City 2002.

Vysoce favorizované mužstvo olympijských sportovců z Ruska zachránilo finálový zápas vyrovnáním na 3:3 necelých 56 vteřin před koncem třetí třetiny, kdy se v oslabení při hře bez brankáře trefil Nikita Gusev. Ten v utkání dvakrát skóroval a na zbývající dva góly nahrál. O devátém olympijském zlatu sborné rozhodl v čase 69:40 v přesilovce útočník Kirill Kaprizov, jenž asistoval u všech tří předchozích branek.

"Zlatá medaile je odpovědí na všechny otázky. Tohle byl nejdůležitější zápas mého života. I když jsem byl schovaný za svou maskou, byl jsem nervózní. Jen jsem to nechtěl hráčům ukazovat. Těžko vyjádřit, jak mi bylo za stavu 2:3, kdy jsme navíc museli do čtyř. Tam se počítala každá milisekunda. A já měl štěstí, že jsem udělal ve správný čas ta správná rozhodnutí," prohlásil trenér vítězů Oleg Znarok.

V oboustranně opatrnější úvodní části pálili mezi tyče častěji ruští hokejisté, ale zodpovědně hrající Němci je nepouštěli do souvislejšího náporu. Dvě slibné možnosti měl Kaprizov, v přesilovce dorážející Dacjuk a také Gusev, ale brankář Aus den Birken neměl šanci zasáhnout až půl vteřiny před přestávkou po Vojnovově ráně z prostoru mezi kruhy.

Na začátku druhé třetiny vznikl po odrazu kotouče od zadního hrazení zmatek v Košečkinově brankovišti, Mauer a poté ani Ehliz však nedokázali dostat puk za záda ruského gólmana. Nestěrov měl pak na chvilku prostor v podobné pozici, z níž skóroval Vojnov, jenže nezamířil přesně a branku těsně minul.

Hra se okamžitě přelila na druhou stranu, kde zkusil bekhendem štěstí z velkého úhlu Schütz a Němci s přispěním Košečkina, jemuž se kotouč odrazil od kalhot do vyrážečky a následně do branky, slavili vyrovnání. Rusové pak nevyužili přesilovku, Kaprizov selhal i v šanci po jejím skončení. Obránci Gavrikov a Vojnov se dostali do přečíslení dvou na jednoho, Dacjuk zkusil štěstí bekhendem, jenže Aus den Birken si dokázal poradit.

Tělegin měl na začátku třetího dějství dobrou pozici pro zakončení, jenže v cestě mu stál opět pozorný německý gólman. Od Schützova vyrovnání se ale jinak odehrával na ledě vyrovnaný boj a sborná měla daleko do sebevědomého výkonu, který předvedla v semifinálovém duelu proti Čechům.

V 53. minutě nedotáhli ke gólu přečíslení Barabanov a Kovalčuk, vzápětí ale Gusev z úhlu nad rameno německého gólmana vrátil sborné vedení. Jenže hned po rozehrání propadli ruští hráči za svou brankou a Kahun už po deseti vteřinách vyrovnal. Rozhozenému favoritovi mohl záhy zasadit další ránu Macek, ránu při zakončení dvou na jednoho ale namířil do Košečkina.

Závěr základní hrací doby byl sportovním thrillerem se vším všudy. Německý tým se totiž záhy dočkal vedoucí trefy, když obránce Jonas Müller v čase 56:44 počkal se zakončením a prostřelil Košečkina. Sborné navíc dvě minuty a 11 sekund před koncem přitížil zbytečným faulem Kalinin.

Přesto se favorit brzy dostal ke hře bez gólmana a v čase 59:04 vyrovnal Gusev. Ruská střídačka okamžitě sáhla k oddechovému času, i tak ale sborná pustila pět vteřin před sirénou do obrovské šance Ehlize, Košečkin však rozhodující trefu nedopustil.

V sedmé minutě prodloužení, které se hrálo se čtyřmi hráči v poli, našlápl Kovalčuk, jenže v koncovce parádní akce nedokázal přehodit levý beton roztaženého Aus den Birkena. V čase 69:11 přišlo nešťastné vyloučení čtvrtfinálového hrdiny Reimera, který poslal domů Švédy. Dacjukovu střelu ještě zastavila tyč, ale Kaprizov už se nemýlil.

Poražení Němci musejí dál čekat na nejcennější medaili z velké akce. Stříbro je pro ně i tak nejlepším výsledkem pod pěti kruhy a třetí olympijskou medailí po bronzech z let 1932 v Lake Placid a 1976 v Innsbrucku. Jediným týmem, jenž nové olympijské šampiony porazil, byli hned v prvním utkání Slováci, kteří skončili předposlední.

Muži - finále:

OSR - Německo 4:3 v prodloužení (1:0, 0:1, 2:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 20. Vojnov (N. Gusev, Kaprizov), 54. N. Gusev (Kaprizov, Dacjuk), 60. N. Gusev (Zub, Kaprizov), 70. Kaprizov (N. Gusev, Vojnov) - 30. Schütz (Macek, Hager), 54. Kahun (Mauer, Ehliz), 57. J. Müller (Ehliz, Hördler). Rozhodčí: Lemelin (USA), Rantala - Suominen (oba Fin.), Dahmén (Švéd.).

OSR: Košečkin - Vojnov, Gavrikov, Kiselevič, Nestěrov, Zub, Zubarev, Jakovlev - Kalinin, Andronov, Kovalčuk - Kaprizov, Dacjuk, N. Gusev - Barabanov, Prochorkin, Širokov - Grigorenko, Kablukov, Tělegin - Mozjakin. Trenér: Oleg Znarok.

Německo: Aus den Birken - Boyle, Ehrhoff, Y. Seidenberg, J. Müller, M. Müller, Hördler, B. Krupp - Reimer, Hager, Schütz - Noebels, M. Goc, Macek - Mauer, Kahun, Kink - Ehliz, Fauser, Wolf - Plachta. Trenér: Marco Sturm.

Konečné pořadí: 1. OSR, 2. Německo, 3. Kanada, 4. ČR, 5. Švédsko, 6. Finsko, 7. USA, 8. Norsko, 9. Slovinsko, 10. Švýcarsko, 11. Slovensko, 12. Korea.