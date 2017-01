Praha - Ruská státní společnost Rosatom nabízí Česku pro stavbu nového jaderného bloku reaktor takzvané nové generace III+. ČTK to dnes sdělil první náměstek generálního ředitele společnosti Kirill Komarov. Podle Komarova je Rosatom jedinou společností na světě, která podobný reaktor již postavila a uvedla do provozu. Stalo se tak loni v srpnu v Novovoroněžské jaderné elektrárně (JE) v Rusku.

Model financování chce Rosatom nechat na české vládě. Komarov uvedl, že firma je připravena se případně zúčastnit realizace takového projektu, který bude pro obě strany přijatelný a komfortní.

"Máme zkušenosti s výstavbou jaderných elektráren při různých modelech financování. Například v Maďarsku budeme stavět JE Paks při použití mezivládního úvěru, ve Finsku jsme spoluinvestory projektu výstavby JE Hanhikivi a pomáhali jsme při získávání úvěru, v Íránu nové bloky JE Búšehr financuje íránská strana," uvedl Komarov. Reaktor s označením VVER-1200 podle něj plně odpovídá všem bezpečnostním požadavkům, které byly přijaty v souvislosti s havárií japonské jaderné elektrárny Fukušima v roce 2011.

Způsob financování je v současnosti největší brzdou výstavby nového jaderného bloku v ČR. Ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD) minulý týden po jednání vládního jaderného výboru uvedl, že na formě financování zatím shoda není. Jednání se účastnili mj. premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) a ministr financí Andrej Babiš (ANO). Babiš před jednáním uvedl, že dokud bude ministr financí, stát stavbu reaktoru finančně nepodpoří. Provozovatel elektráren ČEZ si podle něj může bez problémů půjčit peníze na trhu. Také Mládek uvedl, že by byl raději, kdyby se výstavba bloku uskutečnila bez státních garancí.

O stavbu nového jaderného bloku v Česku se zajímá šest společností a projektů. Kromě Rosatomu jde o francouzskou EDF, americko-japonskou Westinghouse Electric Company, jihokorejskou KHNP, čínskou China General Nuclear Power a společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea.

Na ministerstvu průmyslu (MPO) se od tohoto čtvrtka s jednotlivými zájemci konají konzultace. Skončit mají 10. února. Každému zájemci mají být věnovány dva dny, Rosatom přišel na řadu jako první.

"Loni v létě se na nás česká vláda obrátila s žádostí o informace, na což jsme odpověděli koncem října. Žádost zahrnovala otázky technického rázu i otázky spojené s možnými podmínkami projektu, s lokalizací a s financováním. Nyní nám v rámci schůzky na MPO zadali upřesňující otázky, na které jsme se snažili dát co nejotevřenější a nejpodrobnější odpovědi," sdělil ČTK Komarov. Termín další schůzky podle něj stanoven nebyl. "Další vývoj událostí bude možný až poté, co si česká vláda vyjasní své cíle. Žádné sliby nikdo nikomu nedával a ani samotný formát konzultace to nepředpokládá," dodal.

Současná vláda již neposkytla v dubnu 2014 státní garance na dostavbu dalších dvou bloků Jaderné elektrárny Temelín. Se stavbou jednoho jaderného bloku v Dukovanech a jednoho bloku v Temelíně s možností rozšíření na dva bloky v obou elektrárnách počítá předloni schválený Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR. Jednoznačnou prioritu má podle dřívějšího Mládkova vyjádření dostavba Dukovan.