Kodaň - Hokejisté Ruska deklasovali na úvod mistrovství světa Francii 7:0. Olympijští vítězové z Pchjongčchangu a obhájci bronzových medailí z předešlého šampionátu vykročili za ziskem tří bodů ve skupině A již v první třetině, kdy si v rozmezí tří minut a 14 sekund vypracovali tříbrankový náskok. Dvěma góly a asistencí se na výhře favorita podílel Kirill Kaprizov, čisté konto udržel Vasilij Košečkin. Jednoznačným výsledkem skončil i večerní zápas skupiny, ve kterém Švédsko porazilo Bělorusko 5:0.

Dvěma góly a asistencí se na výhře favorita podílel Kirill Kaprizov, čisté konto udržel Vasilij Košečkin, který si ale připsal jen deset zákroků.

"Bylo to normální utkání, ve kterém jsme taky udělali několik chyb a ztratili pár puků, na což nás trenéři upozorňovali. Budeme se muset v dalších zápasech zlepšovat, ale je vždy dobré začít vysokou výhrou," řekl Kaprizov, který v Pchjongčchangu rozhodl v prodloužení finálový duel proti Německu.

Sborná poprvé na MS pod vedením trenéra Vorobjova rozhodla o očekávané výhře již v první třetině, kdy Hardyho ve francouzské brance postupně překonali po krásných kombinacích či pohotové dorážce Kaprizov, Bučněvič a Dadonov.

Francie sice ve druhé třetině přidala, Rusko však bez větších problémů kontrolovalo utkání a nadále bylo nebezpečnější. Řadu šancí ruští hráči do gólové koncovky nedotáhli, přesto produktivní Kaprizov nakonec vedení favorita navýšil.

Ve třetí části poté sborná zvýšila střeleckou produkci a ještě třikrát překonala brankáře Quemenera, jenž nahradil Hardyho na posledních dvacet minut. Rusové využili dvě přesilovky a gólově se nakonec prosadily všechny útočné formace.

"Nebylo to tak jednoduché, jak to může podle výsledku vypadat. Francouzi dobře bruslili. V aréně bylo dusno a led nebyl moc dobrý, ale na to si budeme muset zvyknout. Všichni ale hrajeme na stejném ledě," řekl ruský kapitán Pavel Dacjuk, který si v utkání připsal dvě asistence.

Švédové vykročili za obhajobou titulu výhrou nad Běloruskem

Hokejisté Švédska vykročili za obhajobou zlatých medailí na mistrovství světa jednoznačnou výhrou nad Běloruskem 5:0. Gólem a dvěma asistencemi se na ní podílel útočník Rickard Rakell, čisté konto udržel Magnus Hellberg.

Do první gólové šance utkání se dostal Bělorus Platt, brankář Hellberg však předvedl výborný zákrok a jeho spoluhráči poté soupeři v rozmezí 28 sekund v 10. minutě odskočili. Nejprve otevřel skóre Andersson, poté se ideálně trefil Nyquist.

Švédové poté neproměnili řadu šancí, ve 24. minutě ale přidali další branku. Zibanejadovu akci zakončil Janmark. Běloruský gólman Kulbakov předvedl řadu dobrých zákroků, ve 34. minutě jej ale prostřelil Rakell a Kulbanova nahradil v brance Karnauchov.

Karnauchov dlouho držel čisté konto, zlikvidoval několik slibných šancí, ale nakonec i on kapituloval. Překonal jej Zibanejad. Řadu zákroků však nakonec musel předvést také Hellberg, jenž k čistému kontu potřeboval 27 zásahů.

Druhým soupeřem švédského týmu na MS budou v neděli odpoledne čeští hokejisté, které ještě předtím v sobotu večer čeká souboj se Slovenskem.

Skupina A (Kodaň):

Rusko - Francie 7:0 (3:0, 1:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 8. Kaprizov (Dadonov, Zajcev), 9. Bučněvič (Grigorenko, Něstěrov), 11. Dadonov (Kaprizov, Chafizullin), 38. Kaprizov (Dacjuk, Zajcev), 43. Barabanov (Kiselevič, Kablukov), 45. Šalunov (Dacjuk, Chafizullin), 58. Anisimov (Něstěrov, Grigorenko). Rozhodčí: Hribik (ČR), Sjöqvist (Švéd.) - Šefčík (SR), Suominen (Fin.). Vyloučení: 3:4. Využití: 3:0. Diváci: 6453.

Rusko: Košečkin - Gavrikov, Kiselevič, Něstěrov, Zajcev, Trjamkin, Chafizullin, Jakovlev - Šalunov, Andronov, Mamin - Kaprizov, Dacjuk, Dadonov - Grigorenko, Anisimov, Bučněvič - Barabanov, Kablukov, Michejev. Trenér: Ilja Vorobjov.

Francie: Hardy (41. Quemener) - Chakiachvili, Manavian, Gallet, Hecquefeuille, Raux, Janil, Thiry - Claireaux, S. Da Costa, Fleury - Treille, Guttig, T. Da Costa - Lamperier, Texier, Rech - Douay, Leclerc, Ritz - Perret. Trenér: Dave Henderson.

Švédsko - Bělorusko 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Andersson (Kempe, Everberg), 10. Nyquist (Klingberg, Lindholm), 24. Janmark (Rakell, Zibanejad), 34. Rakell, 57. Zibanejad (Janmark, Rakell). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Wehrli (Švýc.) - Lhotský (ČR), McCrank (Kan.). Vyloučení: 4:2. Bez využití. Diváci: 10.884.

Švédsko: Hellberg - Klingberg, Lindholm, A. Larsson, Ekman-Larsson, Wikstrand, Gustafsson - Janmark, Rakell, Zibanejad - Backlund, Nyquist, Pettersson - J. Larsson, J. de La Rose, Pääjärvi - Kempe, Everberg, Andersson. Trenér: Rikard Gronborg.

Bělorusko: Kulbakov (34. Karnauchov) - Lisovec, Chenkel, Korobov, Falkovskij, Vorobej, Děnisov, Djukov, Ustiněnko - Šarangovič, Linglet, Pavlovič - Platt, Kovyršin, Gavrus - Drozd, Děmkov, Kitarov - Razvadovskij, Matěruchin, Suško. Trenér: Dave Lewis.