Moskva - Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov varoval před cestami do zahraničí ty ruské občany, které Spojené státy obvinily z vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Rjabkov podle agentury TASS prohlásil, že tito Rusové nebudou v bezpečí ani v zemích, které s USA nemají smlouvu o vydávání hledaných osob, protože Američané by je z těchto států mohli unést.

"Nedávno zveřejněný seznam vyvolává pochybnosti o tom, zda pro tyto ruské občany, kterým ze strany amerických úřadů hrozí postih, je moudré opouštět zemi," řekl Rjabkov na dotaz novináře.

Spojené státy minulý pátek obvinily 13 ruských občanů a tři ruské organizace z vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Tým amerických vyšetřovatelů pod vedením Roberta Muellera oznámil, že obvinění podala federální velká porota ve Washingtonu, která byla speciálně sestavena pro dozor nad vyšetřováním podezření z ruského zasahování do voleb.

Prakticky všichni obvinění Rusové pracovali v agentuře internetových výzkumů AII se sídlem v Petrohradě, která je podle Washingtonu známá tím, že do světa chrlí falešné či zkreslené zprávy stranící Kremlu. V čele obviněných je člověk blízký ruskému prezidentovi, miliardář Jevgenij Prigožin, který AII pomáhá financovat.

Rjabkov nevyloučil, že Rusko v reakci na americký krok podnikne protiopatření. "Máme vlastní seznamy osob, jejichž vstup do Ruska byl omezen. Máme i další možnosti, jak reagovat," uvedl s tím, že zatím není vyloučen žádný postup.

Rjabkov poznamenal, že na webu amerického ministerstva zahraničí je seznam států, se kterými mají USA dohodu o vydávání hledaných osob. "I když taková dohoda neexistuje, pro Rusy to žádná záruka není," řekl náměstek. "Mnohokrát jsme byli svědky toho, že americké úřady se nerozpakovaly unést naše občany, pokud je chtěly vyslechnout," dodal. Znovu pak zdůraznil, že každý proto musí před cestou do zahraničí pečlivě zvážit všechna rizika.

Rusko trvá na tom, že do amerických voleb nezasahovalo. Tento názor zastával i prezident Donald Trump, který ale minulý týden poprvé připustil, že Moskva se do americké politiky před volbami vměšovala.