Kolín nad Rýnem - Hokejisté Ruska vyhráli i svůj třetí zápas základní skupiny A světového šampionátu, když v Kolíně nad Rýnem porazili Němce 6:3. Domácí tým tak po úvodní výhře 2:1 nad USA podruhé za sebou prohrál. Sborná na ledě jasně kralovala, po druhé třetině vedla 5:0. Dva góly dali Vadim Šipačov a Nikita Kučerov, čtyřmi asistencemi se blýskl další útočník Artěmij Panarin.

Rusům hodně pomohl nástup do utkání, když už po 64 sekundách skóroval zblízka nikým nekrytý Šipačov. Rieder mohl vyrovnat, ale nedal. V polovině 14. minuty skončil zápas pro dva hráče: Hager nešetrně podkopl Mozjakina, jenž spadl z výšky nekontrolovaně na záda, a byl vyloučen do konce utkání. Ruský kapitán se však zvedl jen velmi ztěžka a rovněž on zamířil do kabin.

Pětiminutové oslabení na straně Německa zkrátil menší trest mstitele Plotnikova, ale i během tříminutové hry pět na čtyři stihli skórovat opět Šipačov, který procedil puk pod rukou Greisse, a i samotný Plotnikov, který tečoval puk těsně před strážcem branky domácích.

Zkraje druhé třetiny odešel do kabiny zraněný Rieder. Ve 27. minutě Plotnikov nezamířil ve velké šanci přesně a zhatil tak koncovku povedené individuální Tkačovovy akce. Ve 32. minutě sborná zvýraznila vedení, když Panarin v další přesilovce střelou nejprve vyřadil ze hry bránícího Plachtu a vzápětí našel Guseva, který do odkryté branky zvýšil už na 4:0.

Jen pár vteřin nato se Gusev dostal do úniku, zkusil zakončit mezi betony, Greiss je však sklapl k sobě včas. Ve 36. minutě se ve zcela totožné situaci ocitl Kučerov, a jako kdyby chtěl o rok staršímu spoluhráči ukázat, jak si v takovou chvíli počínat - Greisse překonal parádním bekhendovým blafákem.

Třetí dějství nabídlo za rozhodnutého výsledku bezstarostný hokej, při němž Rusové značně polevili a Němci toho dokázali využít. Ve 46. minutě se prosadil dorážející Macek. Pak Gogulla v přesilovce mezi kruhy tečoval Ehrhoffovo nahození a snížil na 2:5. Kučerov se následně prosadil dorážkou a skóre uzavřel 50 sekund před závěrečnou sirénou Tiffels.

Německo - Rusko 3:6 (0:3, 0:2, 3:1)

Branky a nahrávky: 46. Macek (Müller, D. Seidenberg), 49. Gogulla (Ehrhoff, Kahun), 60. Tiffels (Kink, D. Seidenberg) - 2. Šipačov (Dadonov, Panarin), 18. Šipačov (Gusev, Panarin), 19. Plotnikov (Provorov, Antipin), 32. Gusev (Panarin, Bělov), 36. Kučerov, 52. Kučerov (Panarin). Rozhodčí: Salonen (Fin.), Gouin - Vanoosten (oba Kan.), Suchánek (ČR). Vyloučení: 2:6, navíc Hager (Německo) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:3. Diváci: 18.734.

Sestavy:

Německo: Greiss - Müller, D. Seidenberg, Ehrhoff, Abeltshauser, Hördler, Reul, Krueger - Macek, Kahun, Rieder - Ehliz, Tiffels, Reimer - Gogulla, Hager, Schütz - Y. Seidenberg, Fauser, Kink - Plachta. Trenér: Marco Sturm.

Rusko: Vasilevskij - Gavrikov, Kiselevič, Antipin, Bělov, Provorov, Mironov, Zub - Tělegin, Andronov, Barabanov - Panarin, Šipačov, Dadonov - Kučerov, Namestnikov, Gusev - Mozjakin, Tkačov, Plotnikov. Trenér: Oleg Znarok.