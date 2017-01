Praha - Pokud bude tuzemský trh s nemovitostmi vykazovat známky přehřívání, je Česká národní banka připravena dále zpřísnit podmínky poskytování úvěrů na bydlení. Poslancům to dnes řekl guvernér ČNB Jiří Rusnok při představování zprávy o finanční stabilitě. ČNB už loni zpřísnila podmínky tak, že maximální limit pro výši hypotéky představuje od loňského října 95 procent hodnoty zajištěné nemovitosti a od letošního dubna pak klesne na 90 procent.

"Jsme připraveni jít ještě níž, pokud bychom viděli, že je to potřeba. Zatím si myslím, že to bude stačit," řekl Rusnok na dotaz ČTK.

Rusnok před poslanci uvedl, že existuje jisté riziko vzniku spirály mezi cenami nemovitostí a úvěry na jejich pořízení. ČNB podle něj sice nehodnotí vývoj jako akutní přehřívání, které by vedlo k bezprostředním rizikům pro finanční stabilitu, ale vzhledem k rizikům spojeným s pokračováním tohoto růstu, zvyšováním cen nemovitostí a významného podílu úvěrů s rizikovějšími charakteristikami se rozhodla už loni svá doporučení zpřísnit.

"V případě, že domácí trh nemovitostí bude v dalším období vykazovat rostoucí známky přehřívání a rizikovější úvěrové charakteristiky, jsme připraveni případně dále tyto podmínky zpřísnit," řekl Rusnok. Bankám bude doporučovat i jiné nástroje, například posuzování ukazatelů klienta splácet úvěr z vlastních zdrojů.

Rusnok také řekl, že míra nesplácených úvěrů v tuzemském bankovním sektoru je silně pod evropským průměrem a pohybuje se kolem 4,5 až 4,7 procenta. U hypoték je podle něj tento poměr ještě příznivější. Tradiční české banky jsou v tomto směru obezřetné, současná situace je navíc příznivá z hlediska dlužníků, protože zaměstnanost je vysoká a mzdy rostou, uvedl. "Tady žádné akutní nebezpečí nevidíme," poznamenal.

"My netvrdíme, že je tady nějaká extrémní nebo vůbec nějaká bublina, která by měla národohospodářské důsledky. Jsou tady lokální záležitosti na trhu, které jsou řekněme ne úplně standardní, ale nejsou často vyvolány jenom růstem poptávky, který mimo jiné souvisí s levnými úvěry, ale také tím, že je omezená následky. A to už má jiné příčiny, většinou nějaké administrativně technické," řekl Rusnok ČTK. "Rozhodně nejsme zatím mezi zeměmi, které by trpěly nějakým zásadním přehříváním toho realitního trhu," dodal.

Guvernér také připomněl, že vláda v pondělí schválila návrh novely zákona o ČNB, která centrální bance umožní získat zákonnou pravomoc určovat parametry úvěrů na bydlení. V současnosti centrální banka vydává parametry pro úvěry na bydlení formou doporučení, které není striktně vymahatelné. Změnu zákona musí schválit Parlament a podepsat prezident.