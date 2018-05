Stockholm - Guvernér České národní banky Jiří Rusnok předpokládá, že koruna v příštích týdnech začne zpevňovat. Rusnok to dnes řekl v rozhovoru s agenturou Reuters na konferenci ve Stockholmu. Potvrdil rovněž, že ČNB by mohla přikročit k rychlejšímu a výraznějšímu zvyšování úrokových sazeb, pokud by koruna po delší dobu zůstala na slabší úrovni, než centrální banka původně předpovídala.

Bankovní rada ČNB začátkem května nechala svou základní úrokovou sazbu na 0,75 procenta. Rusnok tehdy uvedl, že na základě nové makroekonomické prognózy letos připadá v úvahu jedno zvýšení základní úrokové sazby, a to na konci roku. Dodal však, že s ohledem na vývoj kurzu koruny nelze vyloučit dřívější růst sazeb.

Kurz koruny k euru se ve středu dostal na nejslabší hodnotu od konce loňského roku, a to na 25,85 Kč/EUR. Analytici oslovení ve čtvrtek ČTK se nicméně shodli na tom, že aktuální oslabování kurzu koruny je dočasnou záležitostí, nikoli počátkem nového trendu. Zároveň nevyloučili, že v následujících týdnech může koruna ještě dále oslabit a posunout se blíže k hranici 26 korun za euro. Do začátku prázdnin by však podle nich mohla posílit.

ČNB naposledy zvýšila úrokové sazby letos na počátku února. Základní úroková sazba stoupla o 0,25 procentního bodu. V březnu sazby ČNB nechala beze změny.

