Peking - Guvernér České národní banky (ČNB) Jiří Rusnok v Pekingu předal čínské bance ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) licenci na zřízení pobočky v České republice. ICBC je jednou z největších bank světa. Licenci jí ČNB udělila v nedávné době. Předání licence se událo na česko-čínském fóru o finanční a obchodní spolupráci, kterého se zúčastnil prezident Miloš Zeman.

Vyjednávání o vstupu ICBC do České republiky začala v roce 2016. O licenci banka požádala v polovině loňského roku. Podle Rusnoka byla posuzována necelý rok. Jednání označil guvernér za náročná kvůli tomu, že jde o první přímou pobočku prvního stupně založenou mateřskou bankou mimo Evropskou unii. Zřízení pobočky banka podle informací ČTK chystá na poslední čtvrtletí letošního roku.

ICBC už dřív založila investiční fond, který by měl v návaznosti na čínský strategický projekt nové Hedvábné stezky financovat infrastrukturní projekty ve východní Evropě. Fond sídlí v Mnichově. Částkou kolem 200 milionů eur by podle informací ČTK do ní měly přispět i české společnosti PPF a J&T.

Z čínských bank otevřela v Česku svoji pobočku předloni Bank of China, podle loňských informací serveru E15 se do Česka chystá vstoupit také šanghajská Bank of Communications (BoCom).

Zeman na fóru, které se koná v budově ICBC, řekl, že si váží toho, že může být na území největší banky světa. "Dovedu si představit obrovské úsilí, které jste museli vynaložit," řekl český prezident s odkazem na velikost banky.

Zeman dále řekl, že se vztahy mezi ČR a Čínou výrazně zlepšily, a to i díky "osobnímu přátelství obou prezidentů". Připomněl svou páteční schůzku s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Řekl, že čínskému protějšku předal dopis s 22 projekty. Si podle něj předal instrukce svým podřízeným institucím, aby se zahájením projektů zabývaly.

Český prezident doufá, že díky vstupu ICBC do Česka se podaří v bankovnictví vytvořit něco podobného jako v oblasti aerolinií, kde se připravuje zřízení čtvrté linky mezi Čínou a Českou republikou.