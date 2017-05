Moskva - Ruské noviny v dnešních komentářích oceňují hru sborné ve čtvrtfinále mistrovství světa, ve kterém porazila český tým 3:0. Hlavní pozornost je už upřena na nadcházející semifinále, které Rusové sehrají s Kanadou, považovanou za "úhlavního soupeře".

"Mohli jsme porazit Čechy i 6:0," cituje v jednom z titulků Sovětskij sport hokejovou legendu Borise Majorova, podle kterého sborná obstála a Češi si opravdu stoprocentní šance téměř nevytvořili. Kdyby nebylo Pavla Francouze v české brance, "konečný účet mohl být až neslušný".

Z vítězství nad Čechy lze podle komentátora vyvodit, že brankář Andrej Vasilevskij je na Kanadu nachystán: proti Čechům ani jedinkrát nezakolísal včetně náporu v prvních minutách. Nakonec "svěřenci trenéra Josefa Jandače napadali Vasilevského svatyni už dočista odevzdaně", protože "brankářova sebejistota zchladila zápal (kapitána Jakuba) Voráčka a spol.".

Sborná podle listu také předvedla, že umí trpět: "Nadělat si problémy a pak je hrdinsky překonávat je pro Rusy typické, zjevně je to součást naší DNA," míní autor o mnohem lepším začátku Čechů, kteří zatlačili sbornou k její brance: "Chápali totiž, že jejich jedinou šancí je skórovat jako první". Sborná ale i v nejtěžších chvílích obstála.

Týmu trenéra Olega Znaroka se "podařilo rozbít hru českých trojek a vyřadit ze hry střední útočníky - Kováře, Hanzla, Vránu a Horáka bylo třeba hledat na ledu s mikroskopem". Hlavně však "sborná naplno využila největší vadu českého týmu - velikou mezeru mezi útokem a obranou".

Sovětskij sport ale také varuje, že "je nutné něco udělat s vylučováním". Vzniká totiž dojem, že hráči z "rodné ligy" se nedokážou přizpůsobit manýrům sudích na šampionátu, protože jsou z KHL zvyklí na "přimhouření očí". Teď je ale nejvyšší čas se adaptovat a v zápase s Kanadou se i přes adrenalin a vášně vyvarovat hákování, držení a sekání.

"Zápas s Čechy jsme čekali s napětím, ale dopadl pro sbornou skvěle ve všech ohledech - až se chce překřižovat, plivnout přes rameno a vykročit levou, abychom to nezakřikli," napsal Sport Express a poznamenal, že hra sborné skýtá i estetické uspokojení, což si před půl rokem nešlo ani představit.

Ruská povaha má podle komentátora sklon k sebepodceňování, ale ukázalo se, že starosti před zápasem byly zbytečné: "Zblízka se česká reprezentace ukázala být nikoliv hokejovým monstrem, ale obyčejným průměrem (...) dosti obskurním souborem vylepšeným několika hvězdami z NHL, které se na turnaji moc nepředvedly. Jak bylo možné se jich vážně bát?"

Znepokojivé byly podle listu jen první minuty, kdy Češi udělali dojem. Jakmile si však Rusové zvykli na pařížský led, bylo jasné, že soupeře může zachránit jen neuvěřitelný souběh okolností. Ruský brankář se sice vysloveně nenudil, ale český tým ničeho nedosáhl.

Kommersant naopak oceňuje, že Češi, ač jako outsideři měli hrát opatrně, se do zápasu pustili ve stylu severoamerických týmů a zamkli ruský tým v jeho pásmu - než jim došla energie. Od prvého ruského gólu se trápili, a to i při vlastních přesilovkách. Velká část českých výpadů končila již ve středním pásmu, "chytré kombinace" byly snadno čitelné. Hra sborné podle listu plně odpovídala představě, jak by měl hrát favorit, což se v závěrečné třetině ještě vystupňovalo.