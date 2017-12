Moskva - Projekt na zkapalněný zemní plyn (LNG) na ruském Jamalském poloostrově zahájil svůj komerční provoz. Projekt Jamal LNG za 27 miliard dolarů (586,6 miliardy Kč), který je jedním z největších projektů LNG na světě, má Rusku umožnit zdvojnásobit podíl na světovém trhu s LNG do roku 2020 ze současných zhruba čtyř procent, uvedla agentura Reuters. Slavnostního otevření závodu se zúčastnil ruský prezident Vladimir Putin, který dal povel k odplutí prvního tankeru.

LNG byl naložen na ledoborcové plavidlo "Christophe de Margerie", pojmenované po bývalém řediteli francouzské společnosti Total, který zemřel při leteckém neštěstí v Rusku v roce 2014. Maximální kapacita prvního tankeru svého druhu na světě činí 173.000 metrů krychlových LNG. Rusko jich hodlá mít 15.

Kontrolní podíl 51,1 procenta na projektu Jamal LNG drží ruská energetická společnost Novatek, po 20 procentech má Total a čínská státní firma China National Petroleum Corp (CNPC) a zbývajících 9,9 procenta čínský fond Silk Road Fund.

"Rusko musí urychlit práci na vývoji kapacit na výrobu zkapalněného zemního plynu," řekl Putin na slavnostním ceremoniálu. "Jsem přesvědčen, že druhá a třetí část projektu bude uvedena do provozu před plánovaným termínem," dodal.

Souhrnná roční kapacita čtyř výrobních jednotek jamalského závodu bude činit 16,5 milionu tun LNG. Provoz druhé má být zahájen ve třetím čtvrtletí příštího roku, třetí počátkem a čtvrté koncem roku 2019. Kapacita prvních tří je 5,5 milionu tun, poslední jeden milion. Na téměř 96 procent produkce už byly uzavřeny kontrakty na příštích 20 let, uvedl majitel Novateku Leonid Michelson. Hlavními zákazníky jsou státy asijsko-tichomořské oblasti a do Asie také zamířil první náklad. Kam přesně, to Michelson neprozradil.

Rusko je největším světovým vývozcem zemního plynu, hlavním zdrojem jeho příjmů jsou dodávky do Evropy prostřednictvím plynovodů. Dosud mělo v provozu jediný závod na výrobu LNG, a to závod Gazpromu na Sachalinu s roční výrobou necelých 11 milionů tun.

S podílem téměř 30 procent je na světovém trhu největším vývozcem LNG je Katar, který ročně prodá 77,2 milionu tun zkapalněného plynu. Rusko je na sedmém místě a Novatek chce Katar z trůnu sesadit, k tomu mu má pomoci další projekt Arctic LNG na sousedním Gydanském poloostrově. Roční produkce obou projektů má přesáhnout 70 milionů tun LNG.