Moskva - Ruský ministr obrany Sergej Šojgu navrhl posmrtně vyznamenat titulem Hrdina Ruska pilota Romana Filipova, který v sobotu přišel o život po sestřelení bitevního letounu Su-25SM v syrské provincii Idlib. Oznámilo to dnes ministerstvo obrany. To podle listu Izvestija v reakci na sestřelení bitevníku nařídilo pilotům dalších Su-25 létat v Sýrii výše než 5000 metrů, aby byli mimo dosah přenosných protiletadlových střel, odpalovaných z ramene.

Major Filipov v Sýrii podle komuniké vykonal desítky letů, během kterých likvidoval teroristy a chránil konvoje s humanitární pomocí, než jej v sobotu sestřelili teroristé přenosnou protiletadlovou raketou a než se pak v beznadějné situaci raději sám zabil.

"Pilot se snažil do poslední chvíle udržet letoun ve vzduchu a stačil velitelství ohlásit, že byl zasažen raketou. Poté, co se katapultoval, přistál u obce ovládané teroristy. Do posledních minut svého života sváděl nerovný boj s pomocí osobní zbraně. Poté, co jej teroristé obklíčili a těžce zranili, se ruský důstojník vyhodil do povětří granátem," uvedlo ministerstvo podle agentury Interfax.

Guvernér Přímořského kraje označil Filipova za eso bitevního letectva a ujistil, že letec dlouhá léta sloužil na Dálném východě; v médiích se totiž objevilo, že Filipov prý sloužil na Krymu v ukrajinském letectvu, než po anexi poloostrova přešel do ruských služeb.

K sestřelení ruského letounu se přihlásily dvě skupiny syrských povstalců: koalice radikálních skupin Haját Tahrír aš-Šám, která má blízko k teroristické síti Al-Káida, jakož i uskupení, které je podle listu Kommersant součástí Syrské svobodné armády.

Moskva na ztrátu letounu odpověděla leteckým úderem. Při něm bylo podle něj v oblasti, kde byl letoun sestřelen, zabito 30 povstaleckých bojovníků. Kreml dnes ujistil, že Rusko má v Sýrii stále dost sil, aby teroristům zasadilo drtivý úder.

Mluvčí Dmitrij Peskov také vybídl k opatrnosti v úvahách, odkud teroristé mohli získat protiletadlové rakety. V ruských médiích se totiž objevily dohady ruských zákonodárců, podle kterých střela mohla pocházet z Ukrajiny či z USA.

Idlib je jednou z posledních bašt opozice proti vládě syrského prezidenta Bašára Asada. Rusko v posledních měsících zesílilo nálety v Idlibu s cílem pomoci syrské armádě proniknout hlouběji do této provincie.

Rusko zahájilo letecké údery v Sýrii v září 2015. O pomoc Moskvu požádal Asad. Ruský zásah přinesl zvrat na bojišti a loni v prosinci ruský prezident Vladimir Putin nařídil postupné stažení ruských sil ze Sýrie. Podle ruského ministerstva obrany v Sýrii zahynulo 44 ruských vojáků. Média odhadují, že skutečný počet je nejspíše vyšší, a to přinejmenším o žoldnéře, kteří prý válčí po boku Asadových jednotek i v pozemních operacích.