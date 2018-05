Kyjev - Ruský opoziční novinář Arkadij Babčenko, o jehož vraždě v úterý informovala ukrajinská média, je naživu. Ukrajinská tajná služba SBU se předem dozvěděla o plánovém útoku, který podle ní nařídily ruské tajné služby, a v rámci zvláštní operace mu zabránila. Na tiskové konferenci to oznámil šéf SBU Vasyl Hrycak. Novinář poděkoval ukrajinským úřadům, že mu zachránily život a zároveň se omluvil své manželce za to, jakým "peklem si musela projít". Jak oznámil ukrajinský prezident, úřady poskytnou nyní Babčenkovi nepřetržitou ochranu.

Organizátora novinářovy vraždy, jímž je ukrajinský občan a prostředník ruských tajných služeb, zatkly ukrajinské bezpečnostní složky dnes odpoledne v Kyjevě, uvedl podle agentury Interfax-Ukrajina šéf SBU. Organizátor vykonavateli útoku nabídl jako odměnu 30.000 amerických dolarů (670.000 korun) a jako zálohu mu vyplatil 15.000 dolarů. Samotný organizátor zločinu podle Hrycaka dostal od ruské strany 10.000 dolarů.

Organizátor na výkon vraždy naverboval muže, který se v minulosti na straně ukrajinských vládních sil účastnil protipovstalecké operace na východě Ukrajiny (ATO), uvedl Hrycak. Plánovaná vražda Babčenka byla podle něj součástí velké operace, jejíž cílem je zlikvidovat opozičně smýšlející Rusy a to především novináře a blogery, kteří otevřeně kritizují ruskou vládu.

"Mohl bych vyjádřit soustrast rodině Arkadije Babčenka, ale neudělám to," řekl šéf SBU před shromážděnými novináři. Místo toho pozval ruského novináře do sálu.

Babčenko dnes uvedl, že ho ukrajinské úřady kontaktovaly měsíc před plánovanou vraždou. "Podle mých informací se zvláštní operace připravovala dva měsíce. Mě o tom informovali před měsícem... Celý měsíc jsme pak byli v kontaktu, přemýšleli jsme, pracovali společně," uvedl Babčenko před novináři v Kyjevě.

"Zvláště se omlouvám své ženě. Je mi to líto, ale nebyla jiná možnost," řekl novinář. Babčenka přitom v úterý nalezla u vchodu do kyjevského bytu právě jeho manželka. Údajně byl několikrát střelen do zad a zemřel cestou do nemocnice. Jak poznamenala BBC, bližší podrobnosti o tom, jak přesně byla vražda zinscenovaná, zatím nebyly známy.

"Gratuluji službě bezpečnosti Ukrajiny k bleskové operaci, díky níž zachránila život ruskému novináři Arkadiji Babčenkovi. Ukrajinské bezpečností složky jsou každým dnem silnější v boji proti ruské agresi a všem projevům hybridní války na Ukrajině. Moskva se ale pravděpodobně neuklidní - nařídil jsem proto nepřetržitou ochranu pro Arkadije a jeho rodinu," reagoval na facebooku ukrajinský prezident Petro Porošenko.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová uvítala, že je novinář naživu. Jak nicméně dodala, zpráva ohledně pokusu o zavraždění Babčenka má zjevně propagandistický cíl.

Ještě než vyšlo najevo, že šlo o zinscenovanou akci a operaci tajných služeb, oznámené zavraždění ruského novináře a kritika Kremlu vyvolalo slovní přestřelky mezi Kyjevem a Moskvou ohledně odpovědnosti za vraždu a ochranu novinářů. České ministerstvo vnitra pak popřelo, že by Babčenko svého času v ČR žádal o azyl či o povolení k pobytu.

Babčenko svého času působil jako válečný zpravodaj v Donbasu na východě Ukrajiny a podle šéfredaktora listu Moskovskij komsomolec podporoval stanoviska ukrajinských úřadů vůči Rusku ohledně konfliktu v Donbasu, anexe Krymu či sestřelení civilního letu MH17 nad východní Ukrajinou.

"Rusko využívá i různé taktiky k destabilizaci Ukrajiny, zejména páchá teroristické útoky, podvratnou činnost a politické vraždy," prohlásil šéf ukrajinské diplomacie Pavlo Klimkin v Radě bezpečnosti OSN.

Toto nařčení odmítl ředitel ruské tajné služby FSB Alexandr Bortnikov. "Je to naprostý nesmysl. Vzniká dojem, že blouzní," usoudil Bortnikov.