Moskva/Ankara - Moskva má v plánu důkladně zvážit plán Spojených států na vytvoření bezpečných zón pro civilisty v Sýrii a okolních zemích. Nový americký prezident Donald Trump má údajně v plánu ještě tento týden podepsat exekutivní příkaz, který ministrům obrany a zahraničí ukládá vypracovat plán pro tyto zóny.

Podle mluvčího Kremlu je důležité "zvážit všechny možné důsledky" tohoto opatření, uvedla agentura AP. Jak Dmitrij Peskov uvedl, Spojené státy s Ruskem na toto téma nevedly zatím žádné konzultace. Zdůraznil, že je hlavně "důležité nezhoršit situaci uprchlíků."

Bezpečné zóny navrhoval Trump i jeho demokratická protikandidátka na prezidenta Hillary Clintonová již během předvolební kampaně. Obamova administrativa se do tohoto kroku nechtěla pouštět ze strachu, že by to USA zatáhlo do přímého konfliktu se syrským prezidentem Bašárem Asadem a Ruskem, které syrskou armádu významně podporuje od září 2015.

Trump ve svém inauguračním procesu slíbil vymýtit ze světa islámský terorismus a opakovaně vyhlásil, že chce výrazně přitvrdit v syrském angažmá oproti svému předchůdci Baracku Obamovi. Detaily svého plánu ale zatím nezveřejnil.

Americký plán na zřízení bezpečných zón dnes komentovala i Ankara. Podle mluvčího tamní diplomacie Turecko podobný nápad vždy podporovalo, ale nejdříve potřebuje americké plány znát, pak je teprve bude komentovat.